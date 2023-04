Nicole Neumamn sufrió un nuevo desplante de una de sus hijas: "Qué tengo de malo"

La modelo, quien ya se encuentra distanciada de su hija Indiana, enfrentó un duro momento con la menor de las niñas. La jurado de Los 8 Escalones subió un video de lo ocurrido a sus redes sociales.

Nicole Neumann debería estar viviendo un momento soñado en los días previos a su casamiento con Manuel Urcera. Sin embargo, en las últimas semanas está en el foco de todos los medios por un nuevo enfrentamiento con su ex Fabián Cubero: esta vez el desencadenante fue la hija mayor de ambos, quien hace meses vive con su padre. Y ahora se conoció que la modelo sufrió un desplante de Sienna, su hija menor.

Fue la modelo quien mostró en sus redes sociales que la pequeña se negó a que la acompañe hasta la puerta del colegio por vergüenza a que la vean sus amigas.

“¿Qué tiene?”, se oye a Nicole preguntarle a la nena, mientras la cámara graba los pies de ambas. “Que te vean las amigas del cole”, le contestó.

“No, ¡te voy a acompañar como siempre!”, exclamó la modelo, lo que fue negado por la nena. “¿Qué tengo de malo, por qué no puedo ir con vos? ¿Está mal?”, insistió. “¿Por qué? Te voy a acompañar hasta la puerta”, agregó, a lo que Sienna se lo volvió a impedir, se despidió y le dio un beso.

“¿Qué tengo? ¡Se re usa esto!”, exclamó Nicole, planteando que el calzado que llevaba puesto le daba vergüenza a su hija. “¿Cómo que no? Me voy a hacer yoga ahora. ¿Qué querés que venga, de tacos, al colegio?”, agregó. “No, zapatillas normales”, le reclamó la pequeña y se fue con sus compañeras.

Fabián Cubero furioso con Nicole Neumann

Días atrás, Fabián Cubero sostuvo que no existe la posibilidad de retomar el vínculo con Nicole Neumann: “No, no creo. No sé por qué, no me preguntes. Hoy no creo que podamos hacer un arreglo con Nicole. Es algo que ahora no puedo explicar tampoco”, afirmó, en diálogo con LAM.

“Hay algo que se está manejando en el juzgado. Pero no lo puedo contar ahora. Yo me hago cargo de mis hijas. No tengo que pensar en nadie más. Yo cumplo con el colegio y la obra social”, subrayó el ex futbolista.

Fue entonces que continuó sobre el gran escándalo que se desató durante las últimas horas por el acuerdo que tiene con Nicole Neumann sobre sus hijas: “El arreglo que hicimos en su momento cuando nos separamos quedó antiguo porque mi situación era diferente. Yo me ocupo del bienestar de mis hijas”, reiteró.

Y finalizó: “Siempre tratamos de buscar la solución. Muchas veces se dicen cosas que no son reales. Yo no paso información a la prensa. Cuando eso pasa es obvio que voy a quedar expuesto. Esas cosas a mí no me gustan porque no tengo que demostrar nada a nadie”.