El pasado martes 27 de abril, durante el programa Doble V, Nicolás Wiñazki protagonizó un verdadero papelón en la pantalla de TN. El periodista realizó una cobertura en el que intentó dejar mal parado un centro vacunatorio contra el coronavirus. Sin embargo, y como consecuencia, fue escrachado y repudiado por los vecinos de la zona.

A la salida de un centro vacunatorio ubicado en la Provincia de Buenos Aires, Wiñazki entrevistó a algunas personas que estaban indignadas con que el lugar fuera una sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Pero al conductor le salió mal la nota. Es que, segundos después, la misma gente que aguardaba a recibir la dosis lo expuso frente a las cámaras de televisión.

Ante los reclamos de una señora que señalaba como "vergonzoso" el sitio de vacunación, un hombre la interrumpió y le manifestó: "Ja, ¿qué estás diciendo? Vos tenés que tener verguenza, no te vacunes. ¿Es una vergüenza que estén dando vacunas?". Con una defensa muy floja, la señora respondió: "No, no, vergüenza es hacer propaganda con la vacuna que compramos nosotros". Y refiriéndose al cartel de la CTA que estaba en el centro de vacunación, indicó: "Sacalo".

Con una clara chicana haciendo referencia al accionar del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, el hombre le respondió: "La vacuna de acá no fueron a ninguna privada, eh. Las vacunas de acá, están acá, no fueron a las privadas". Fue en ese entonces cuando Wiñazki decidió meterse en la discusión: "Pero no se peleen". Aun así, se llevó una incómoda sorpresa.

El picante escrache de los vecinos contra Wiñazki en un vacunatorio contra el coronavirus

Frente a la intervención de Nicolás Wiñazki en la discusión, otro vecino que estaba presente le marcó la cancha al periodista de TN: "Acá lo que molesta es Cristina".

Wiñazki: "¿Qué tiene que ver Cristina?".

Vecino: "Es el eje de tu vida".

Wiñazki: "No, para nada, el eje de mi vida es mi abuela, mi mamá. Cristina no tiene nada que ver con las vacunas".

Vecino: "Tiene odio, usted tiene odio".

Wiñazki: "Yo no tengo odio".

Vecino: "Son opiniones organizadas. ¿A qué le llamás opinión?".

Wiñazki: "¿Organizada de qué?".

Vecino: "Acá vos venís a buscar mugre. Andate, andate".

Wiñazki: "Yo no me voy a ir a ningún lugar".

Vecinos, a modo de coro: "¡Andate, andate, andate TN, andate!".