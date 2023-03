Qué pasó con la relación de Trueno y Nicki Nicole: ¿están separados?

Trueno y Nicki Nicole, en pareja desde 2020, se convirtieron en objeto de múltiples especulaciones en las últimas semanas por haber mostrado diferentes indicios de una ruptura.

Trueno y Nicki Nicole se conocieron en 2020 grabando el famoso tema que hicieron con Bizarrap, Mamichula, y estuvieron juntos desde entonces. Una semana después del videoclip, como contaron más tarde en entrevistas, tuvieron su primera cita y se enamoraron. Estas últimas semanas, sin embargo, la pareja estuvo en boca de todos por haber mostrado indicios de una ruptura a través de las redes sociales y con su comportamiento en las giras. Los famosos músicos habían llegado a comprometerse en 2021, decisión que celebraron en redes sociales con fotos juntos, pero desde fines del año pasado no se los volvió a ver compartiendo publicaciones en Instagram ni escenarios en conciertos.

Los indicios de la ruptura de Trueno y Nicki Nicole

Uno de los indicios más llamativos tuvo lugar el último día de San Valentín, cuando varias parejas de la música tales como María Becerra y J Rei o Duki y Emilia Mernes aprovecharon para visibilizar su relación subiendo fotos. En ese marco, Nicki Nicole también subió una foto por la fecha, pero algo descolocó a sus seguidores: estaba sola, con un globo con forma de corazón y un mensaje a sus fans neuquinos: “Neuquén gracias por darme tanto amor! Los amo”, escribió la artista.

Otro punto llamativo es el hecho de que tanto Trueno como la rosarina aparecieron en varios festivales en los que compartían grilla pero no se mostraron juntos en el escenario. Fue, por ejemplo, el caso del festival de Peñas de Villa María, donde ninguno de los dos invitó al otro a sus shows a pesar de que tienen canciones juntos.

Según algunos trascendidos, la ahora supuestamente expareja tampoco compartió hotel ni en Córdoba ni en Neuquén, provincia en la que también integraron la misma grilla. A esto se añade que ambos interpretaron Mamichula, canción que los unió y que originalmente tiene las voces de los dos, pero en soledad.

Lo último en indicios de la ruptura fue el remix de Por las noches que presentó Nicki Nicole en colaboración con el músico Peso Pluma. Este lanzamiento alimentó los rumores especialmente por algunos fragmentos de la letra de la canción: “Todo lo que yo te di, todo lo que me diste, fue para nada”, canta ella en una parte, cosa que muchos interpretaron como una señal de que su relación con Trueno llegó a su fin. Ya en la primera versión de Por las noches, Peso Pluma hablaba de una ruptura amorosa: “Y pensar que tú ya no vas a estar. Pasará, solito me dejarás”, cantó el mexicano.

Nicki Nicole con Peso Pluma.

Por último, varios de los fans de Trueno y Nicki Nicole advirtieron que durante los shows ninguno de los dos lleva puesto su anillo de compromiso, cosa que muchos tomaron como la última prueba que necesitaban para confirmar el rumor.