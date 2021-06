Inesperado: Feinmann apoyó el Ni Una Menos y disparó contra el juez que liberó un violador en Santa Fe

En Santa Fe, un juez liberó a un imputado por abuso sexual porque usó un preservativo. Eduardo Feinmann habló del polémico fallo y se despachó contra el letrado, a seis años del primer Ni Una Menos.

El panelista Gabriel Lizzi, que acompaña a Eduardo Feinmann en El Noticiero, compartió con indignación el fallo del juez santafesino Rodolfo Mingarini, quien le otorgó la libertad a un imputado por abuso sexual agravado alegando que había utilizado preservativo al momento de violar a una mujer. Por primera vez, y a 6 años de la primera movilización del colectivo Ni Una Menos, Feinmann criticó sin piedad a Mingarini por su machismo expreso. "Creo que a esta altura el preservativo es el juez, él es el profiláctico", lanzó.

"Es un tema para contar en el aniversario de la primera marcha del Ni Una Menos", adelantó el abogado que acompaña a Feinmann. "Mirá que escuché barbaridades. Es tremendo, no sé cómo este hombre puede seguir, cómo puede tener la lapicera", acotó el conductor de La Nación Más para presentar que un juez de la ciudad de Santa Fe liberó a un imputado de una causa por abuso sexual por no poder "relacionar ni entrar en la lógica" de cómo fue que se colocó un profiláctico cuando estaba sometiendo a la víctima, para determinar que la relación no fue forzada.

"Todos los ingredientes de un abuso sexual agravado", afirmó Gabriel Lizzi y a continuación pasaron el video en el que el juez expone su aberrante conclusión sobre el caso. "Ni a los abogados se le ocurrió esa defensa", denunció el panelista puesto que el argumento del juez fue el uso de profiláctico por parte del agresor para concluir que "hubo consentimiento".

"La mujer dijo que la agredió y la pericia médica fue clara. Hay muchos antecedentes de que existe violación aún usando preservativo", agregó Feinmann. Sorpresivamente, teniendo en cuenta sus antecedentes como opositor férreo al movimiento feminista, el periodista insistió que "el no es no".

"Todo lo hecho hasta ahora no alcanzó porque los femicidios siguieron", continuó Lizzi al tiempo que compartía las cifras de femicidios en la Argentina según el registro de la Corte Suprema. Por su parte, tras mencionar distintos casos de violencia contra las mujeres que quedaron impunes, Feinmann coronó su insólita muestra de empatía al volver a plantear el caso del juez santafesino al definir: "Creo que a esta altura el preservativo es el juez, él es el profiláctico".