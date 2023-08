Retiros de Netflix en septiembre 2023: las series y películas que se van

La plataforma de streaming anunció qué titulos se retiran del catálogo durante el mes de septiembre. Conocelos uno por uno.

El catálogo de Netflix es sumamente amplio en contenido. Cada mes, nuevos títulos llegan para mantenernos entretenidos, pero a su vez, algunos de los favoritos tienen que hacer espacio para las novedades. Septiembre de 2023 no es la excepción, y una serie de películas y series están listas para retirarse de la plataforma de streaming. Si tenías en mente ver alguna de ellas o querías revivir alguna producción favorita, es el momento: a continuación, te presentamos la lista de los títulos que dirán adiós a Netflix este mes.

1 de Septiembre: Cambios en la Pizarra

El primer día del mes marca el comienzo de la despedida para varios títulos. Entre ellos, destacan:

Parasite : Esta aclamada película dirigida por Bong Joon-Ho cautivó a audiencias de todo el mundo con su intrigante historia que entrelaza las vidas de dos familias de diferentes clases sociales.

: Esta aclamada película dirigida por Bong Joon-Ho cautivó a audiencias de todo el mundo con su intrigante historia que entrelaza las vidas de dos familias de diferentes clases sociales. El Jardinero Fiel : Ralph Fiennes y Rachel Weisz protagonizan este drama dirigido por Fernando Meirelles, en el cual un diplomático inglés busca la verdad detrás de la muerte de su esposa.

: Ralph Fiennes y Rachel Weisz protagonizan este drama dirigido por Fernando Meirelles, en el cual un diplomático inglés busca la verdad detrás de la muerte de su esposa. El Sombrerero Loco: Una mansión supuestamente encantada se convierte en el escenario de un estudio psicológico en esta película dirigida por Catherine Devaney.

Además de estos, otros títulos que dicen adiós el 1 de septiembre incluyen "The Incredible Hulk" (1977), "She's Gotta Have It" (1986), "Los Dueños de la Calle" (1991), "Clueless" (1995), "Matilda" (1996), "Men in Black" (1997), "El Núcleo" (2003), "Click, Perdiendo el Control" (2006), "El Descanso" (2006), "Caso 39" (2009) y más.

3 de Septiembre: un adiós emblemático

La fecha trae consigo la despedida de "Gladiator, El Desafío Comienza" (1992) y "The Debt Collector" (2018), una historia intensa de deudas y conflictos.

7 de Septiembre: despidiendo al amor

"The Love Affair" (2015) se despide, llevándose consigo una historia de pasiones y relaciones complicadas.

11 de Septiembre: taboo y misterio

La serie "Taboo" dice adiós este día, protagonizada por Tom Hardy. La trama sigue al aventurero James Keziah Delaney mientras intenta reclamar su legado comercial en una Inglaterra del siglo XIX llena de intriga.

13 de Septiembre: animación que se va

"Black Lagoon" (2010), la serie animada, se retira, dejando un vacío en el género de la animación.

14 de Septiembre: disparos y misiones imposibles

Este día, la serie "Shooter" se despide, siguiendo al francotirador Bob Lee Swagger mientras enfrenta un complot contra el presidente de los Estados Unidos. También se retiran las tres películas de "Misión: Imposible" con Tom Cruise: "Ghost Protocol" (2011), "Rogue Nation" (2015) y "Fallout" (2018).

15 de Septiembre: Un Adiós Zombi

La secuela "Zombieland: Double Tap" (2019) nos dice adiós, llevándose consigo las aventuras del grupo de supervivientes en un apocalipsis zombi más inteligente y resistente.

Es importante recordar que el ciclo de llegadas y partidas es una constante en las plataformas de streaming. Aunque estos títulos se retiren de Netflix, nuevas historias y experiencias estarán esperando ocupar su lugar. Si alguno de estos títulos estaba en tu lista de pendientes, ¡es hora de ponerse al día antes de que sea demasiado tarde!