Popular actor de Netflix murió de cáncer: la desgarradora carta de despedida

Le habían diagnosticado cáncer hace un año y su fallecimiento golpeó al mundo del cine.

Un reconocido actor de Netflix perdió la vida tras luchar contra un cáncer durante un año. A través de sus redes sociales, se publicó una carta de despedida que conmovió a todos donde habló de su enfermedad: "No he conseguido ganar esta batalla".

Antonio Ibánez tenía 34 años y tras haber sido diagnosticado con un linfoma hace un año, falleció este martes 12 de julio. El actor de Netflix, quien se destacó en las series Aida y El Ministerio del Tiempo, le había pedido a sus familiares publicar una carta de despedida cuando ya no estuviera físicamente mientras se encontraba internado en la clínica.

"He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte", subraya un apartado de la desgarradora carta publicada en Twitter que emocionó a todos. "Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", cerró.

El artista se encontraba en la antesala del lanzamiento de una nueva producción audiovisual. Se trata del cortometraje Supermen, cuya trama está dedicada a todas las personas que padecen cáncer, enfermedad que terminó con su vida.

La noticia conmovió al mundo del cine y a sus seguidores, quienes le dejaron varios mensajes. Ibáñez era muy popular no solo gracias a sus actuaciones, sino también por lo profesional, humilde y apasionado por su trabajo.

La otra cara artística de Antonio Ibáñez

Su trabajo principal era el de actor, aunque se desempeñó en otras actividades: era artista plástico. Para combatir su estado de salud, los pinceles le transmitían tranquilidad y durante el último tiempo intensificó en esta rama del arte. Recientemente, había estado en un reality show de baile llamado The Dancer.

Antonio Ibáñez dejó una desgarradora carta de despedida que fue publicada en Twitter

Murió James Caan, actor de El Padrino

El reconocido actor estadounidense James Caan, inolvidable en sus roles como el mafioso Sonny Corleone en El Padrino y el escritor Paul Sheldon en Misery, falleció este miércoles a la noche a los 82 años. La noticia fue confirmada por sus familiares en la cuenta oficial del intérprete en Twitter.

"La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento", precisó el comunicado de su familia. Por el momento, se desconocen las causas que llevaron a la muerte al legendario actor de cine.

Nacido en El Bronx, Nueva Yok, el 26 de marzo de 1940, Caan se graduó en la escuela de actores Neighborhood Playhouse y comenzó su carrera en la pantalla chica con series como Los Intocables, The Alfred Hitchcock Hour, Kraft Suspense Theatre, Combat!, Ben Casey, Dr. Kildare, The Wide Country, Alcoa Premiere, Ruta 66 y Naked City. Pero el cine fue sin dudas el espacio en el que más se destacó. Hizo su debut en 1964 como villano en Una mujer atrapada y tres años más tarde actuó en El dorado junto a John Wayne y Robert Mitchum. A fines de la década del 60, el actor comenzó su vínculo laboral con Francis Ford Coppola. Primero interpretó a un jugador de fútbol americano en Llueve sobre mi corazón (1969) y en Brian's Song (1971).

Pero en 1972 llegaría uno de sus personajes más populares: Santino "Sonny" Corleone, en la primera parte de la trilogía El Padrino, labor que le valió la nominación al Óscar como mejor actor de reparto. Luego de semejante éxito trabajó en decenas de películas, como Cinderella Liberty, Rollerball, Harry And Walter Go To New York, A Bridge Too Far, Comes A Horseman y Chapter Two. Mientras que en 1980 presentó su ópera prima como director: Hide In Plain Sight, un film que también lo tuvo como protagonista.