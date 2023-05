No está en Netflix: la serie furor de la que habla el mundo en 2023

Cuál es la serie furor que se puede ver en Apple TV+ dirigida por el reconocido actor y director Ben Stiller.

Desde su lanzamiento, la plataforma de Apple Tv no ha parado de incluir títulos en su catálogo.

Desde su lanzamiento, Apple TV+ ha ido creciendo poco a poco en el mercado de las plataformas de streaming. Aunque inicialmente pudo parecer que no iba a competir con gigantes como Netflix o Prime Video, lo cierto es que su catálogo de series y películas se ha ido expandiendo y ganando terreno. Una de las últimas adiciones a su oferta es Severance, una serie de terror dirigida por el famoso actor y director Ben Stiller.

Severance: una serie que desafía los límites de la realidad

A diferencia de otras obras de Stiller, Severance se presenta como una suerte de futuro distópico en el que una empresa, Lumon Industries, ha creado un chip que se implanta a sus empleados para que olviden todo lo que sucede fuera del trabajo y así rindan mejor en su puesto. La trama se centra en el personaje de Mark (Adam Scott), quien decide tomar este trabajo para olvidar la muerte de su esposa. Sin embargo, como era de esperar, todo se vuelve peligroso y complicado, convirtiendo esta serie en una obra impredecible.

Además del protagónico de Mark, junto a él aparecen otros personajes secundarios que complementan a la perfección la trama. Por un lado, está John Turturro, un hombre que está feliz con su trabajo y condiciones hasta que conoce a un miembro de otro departamento; por otro, Britt Lower, una empleada que desea abandonar su trabajo pero que no puede hacerlo porque, según la empresa, su otra mitad no está de acuerdo con la decisión. Además, hay un jefe manipulador y una supervisora (Patricia Arquette) obsesiva que no deja en paz a los empleados y otros más que irán apareciendo a medida que avanza la serie.

Un guion excelente que juega con las mentes

Severance es una serie que sabe jugar con las mentes de los espectadores. El guion, escrito por Mohamad el Masri, Dan Erickson y Andrew Colville, presenta una trama intrigante que va revelando sus detalles poco a poco y que mantiene al espectador en tensión constante. Lo impredecible de la historia mantiene enganchado a la pantalla, y aunque la serie solo cuente con ocho episodios, estos son suficientes para dejar satisfecho con lo visto a los fanáticos. En definitiva, Severance es otra apuesta de Apple TV+ que demuestra su capacidad para ofrecer al público series de calidad que desafían los límites de la realidad. Una excelente oportunidad para darle una chance a esta plataforma y salir un poco del catálogo de Netflix.