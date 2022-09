Dura 110 minutos y es un éxito en Netflix: la película del momento

Netflix estrenó una película que se encuentra entre las más vistas de la Argentina y que es furor entre los fanáticos del cine. De qué trata "Yo estuve aquí", el filme del momento que es un éxito.

Netflix volvió a causar revuelo en el mundo del streaming. El reconocido servicio para ver series y películas lanzó un filme que dura 110 minutos y que se convirtió en el más visto de la Argentina en la actualidad: se trata de Yo Estuve Aquí, (I Came By, en Estados Unidos).

De género comedia, drama y romance, la película británica estrenada el 31 de agosto de 2022 está dirigida por Babak Anvari. En tanto, la misma es protagonizada por actores como Antonio Aakeel, Alicia Ambrose-Bayly y Percelle Ascott, Hugh Bonneville, Percelle Ascott, Varada Sethu y Franc Ashman, entre otros. Cabe destacar que es apta para mayores de 16 años.

De qué trata Yo Estuve Aquí, la película de Netflix que es un éxito

Según lo que indicaron las autoridades de Netflix, Yo Estuve Aquí, (I Came By, en Estados Unidos) tiene la siguiente sinopsis: "Un grafitero que tiene como objetivo las casas de élite descubre un retorcido secreto en un sótano oculto y desata eventos que ponen en peligro a sus seres queridos".

De acuerdo a lo que precisaron los especialistas de crítica en IMDB, uno de los sitios más importantes del mundo del cine y espectáculo, Yo Estuve Aquí tiene 6 puntos de aprobación (más de 4.200 personas votaron), por lo que se puede afirmar que "está aprobada" para verla.

El video del tráiler de Yo estuve Aquí, la película de Netflix del momento en Argentina

Las críticas de Yo Estuve Aquí, la película de Netflix que es TOP 1 en Argentina

