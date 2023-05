Black Mirror temporada 6: fecha de estreno y tráiler de la vuelta de la serie más esperada

La popular plataforma de contenidos digitales anunció la llegada de una imperdible producción. Cuándo se estrena la sexta temporada de Black Mirror.

Netflix en este 2023 quiere dar golpes en el mercado con el anuncio de producciones destacadas para todos sus suscriptores. En mayo el magnate de contenidos digitales anunció el regreso de Black Mirror con un componente interesante que se presentará en esta nueva entrega. Cuándo se estrenará la sexta temporada de esta imperdible serie, cuyo éxito la convirtió en tendencia y una de las producciones más populares.

Black Mirror temporada 6: fecha de estreno y tráiler del regreso de la serie más esperada

Las principales novedades de esta temporada están relacionadas en que no serán cinco capítulos para esta nueva fase sino que se complementarán con cinco películas. Quiere decir que la historia será un poco más larga en sus nuevos episodios, que serán estrenados el próximo 15 de junio.

Esta no es la primera vez que los creadores de Black Mirror usan el formato de largometraje para la aclamada serie. Vale la pena recordar que en la tercera temporada lo hicieron durante el lanzamiento del capítulo titulado Hated in the Nation, el cual tuvo una duración de 90 minutos. Por ahora no se han revelado muchos detalles al respecto, pero se esperan grandes sensaciones con el público que ha seguido muy de cerca las temporadas anteriores, en las cuales desean generar una conexión con estas nuevas historias.

Cuál es la descripción de sus episodios

Joan es terrible: una mujer descubre en una plataforma de streaming el lanzamiento de una nueva historia que relata aspectos de su vida y que es protagonizada por la reconocida actriz de Hollywood, Salma Hayek.

una mujer descubre en una plataforma de streaming el lanzamiento de una nueva historia que relata aspectos de su vida y que es protagonizada por la reconocida actriz de Hollywood, Salma Hayek. Loch Henry: es el relato de una joven pareja que decide viajar a un pueblo de Escocia con el objetivo de trabajar en un documental que tiene a la naturaleza como su principal temática. Luego se encuentran involucrados en eventos muy impactantes que ocurrieron en su pasado.

es el relato de una joven pareja que decide viajar a un pueblo de Escocia con el objetivo de trabajar en un documental que tiene a la naturaleza como su principal temática. Luego se encuentran involucrados en eventos muy impactantes que ocurrieron en su pasado. Beyond the Sea: dos hombres se encuentran al frente de una misión bastante peligrosa en la cual deberán usar alta tecnología para lidiar con las consecuencias de una tragedia de máximas proporciones.