Alejandro Fantino estalló contra TyC Sports y Clarín por el documental de "Fútbol de Primera"

Netflix homenajea al histórico ciclo deportivo "Fútbol de primera", que cumple 20 años, pero Alejandro Fantino parece que se molestó y arremetió contra la plataforma de películas y series on demand. Desde que surgió la iniciativa, ya se encendió la polémica por las ausencias de personas claves en la creación del programa.

Fantino usó los primeros minutos de su programa para arremeter contra los productores de Torneos por omitir del homenaje a Carlos Ávila, quien originó el contenido. Juan Cruz, su hijo, no recibió ningún contacto de la producción y esto enojó al conductor.

"Ese programa se inmortaliza, es un programa inmortal. Es un escándalo ético. Me desespera. Esta es la moneda de cambio de la televisión, la ingratitud. Y yo, realmente, no voy a dejarlo pasar para con gente que aprecio y respeto", expresó Fantino. Y continuó: "Esta gente a mi me sacó del barro. En líneas generales, Torneos, un homenaje a la ingratitud, borran a Juan Cruz Ávila, a Carlos Ávila. Un escupitajo, un monumento a la ingratitud".