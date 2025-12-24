Ritual para Navidad con laureles: el paso a paso y qué hacer para que se cumplan tus deseos este 2026.

Llega la medianoche de Navidad y, entre el brindis y los abrazos, hay un hueco mágico para manifestar. Con apenas tres hojas de laurel y una vela, podés activar una tradición que viene desde la antigua Grecia para atraer victoria y claridad. Descubrí el paso a paso para que el 2026 no sea un año más

No hace falta que salgas a comprar nada raro: el secreto para que el 2026 sea tu año está en la alacena de tu cocina. El laurel, ese que usás para el tuco o los guisos, es en realidad un imán de éxito milenario que podés activar esta Navidad

En la Grecia clásica, por ejemplo, las coronas de laurel eran símbolo de victoria, éxito y reconocimiento, y estaban asociadas al dios Apolo, vinculado a la luz, la claridad y la profecía. Desde entonces, el laurel quedó vinculado a la idea del éxito, el triunfo personal, la protección y el logro de objetivos, significados que se mantienen vivos hasta el día de hoy en los rituales modernos.

¿Cómo hacer el ritual del laurel en Navidad para 2026?

El ritual consiste en escribir tres deseos específicos en tres hojas de laurel (una por deseo) y quemarlas con la llama de una vela iniciada con fósforos durante la medianoche del 24 o el día 25 de diciembre. Este acto simboliza la victoria y el triunfo personal, soltando las intenciones al universo para que se manifiesten con éxito durante el nuevo ciclo del 2026.

Materiales

3 hojas de laurel (una para cada deseo)

Lapicera de cualquier color

1 vela de cualquier color y formato

Fósforos

El paso a paso

Asegurate de encontrar un lugar de tu casa en el que puedas estar tranquilo/a y a solas. También podés hacer una meditación guiada breve antes de comenzar si te sentís estresado, ansioso o con alguna emoción negativa. Primero, encendé la vela (ojo: usá fósforos, evitá el encendedor para que la llama sea natural). Ahora sí, bajá un cambio y pensá con ganas esos tres objetivos que querés conquistar en 2026. Sé específico, no le des vueltas. Pensá muy bien cuáles son los 3 deseos que te gustaría que se cumplan este 2026. Intentá ser lo más específico/a posible. Agarrá la lapicera y marcá el laurel con tu intención. No pidas desde la necesidad, pedí como si ya fuera tuyo. Sentí esa satisfacción de haberlo logrado mientras la tinta queda sellada en la hoja. Quemá hoja por hoja en Navidad (el 24 a partir de las 12 de la noche o en el transcurso del 25 de día). Enterrá los restos en una maceta o soplalos. ¡Listo!

Por qué se usa laureles en los rituales: su significado

Desde la antigüedad, el laurel es un símbolo de éxito, protección y logros personales dentro de distintas creencias espirituales. Las hojas de laurel siempre estuvieron vinculadas con la victoria, la claridad mental y la manifestación de deseos, y por eso siguen presentes en rituales actuales.

En la Grecia clásica, el laurel estaba ligado al dios Apolo y se usaba en coronas para representar el triunfo y el reconocimiento. Con el paso del tiempo, esta planta empezó a ser vinculada con la prosperidad, la fuerza interior y la apertura de nuevos caminos.

En los rituales modernos, escribir deseos en hojas de laurel y después quemarlas simboliza soltar esas intenciones al universo con gratitud y confianza. Hacerlo en Navidad potencia ese gesto, ya que se trata de un momento especial de cierre de etapa y comienzo de un nuevo ciclo energético.