Natalia Oreiro, emocionada por interpretar a Evita: "Vivir en Argentina es vivir en el peronismo”

Natalia Oreiro se mostró emocionada por representar a Evita en la serie Santa Evita, que protagoniza por la plataforma de streaming Star +. "Les daba miedo viva y muerta", agregó.

Natalia Oreiro demostró su emoción por haber interpretado a Evita en la serie Santa Evita, que se estrenará el martes 26 de julio de 2022 a través de la plataforma de streaming Star+. La actriz uruguaya encarnó a una de las grandes figuras históricas de la política argentina y en su testimonio dejó en claro que le encantó haberlo hecho.

Durante la extensa entrevista con Teleshow, la artista de 45 años se sinceró y habló de todos los temas vinculados a esta obra dirigida por Alejandro Maci. Sin embargo, la cuestión más destacada tuvo que ver con su aprendizaje acerca de lo que significó Eva Duarte de Perón para este país.

Natalia Oreiro se emocionó por Santa Evita: "Le di mi cuerpo a ella"

Consultada acerca de esta labor que le llevó tanto tiempo, la actriz uruguaya comentó: "Interpretar a la mujer más importante de la historia argentina, y de hecho me atrevería a decir del mundo político, para mí era una enorme responsabilidad, más allá del placer que me puede dar la búsqueda de un personaje".

Además, la charrúa describió a la exesposa de Juan Domingo Perón como "alguien que dejó tanta huella, que al día de hoy se la tiene tan presente". "Y después sí, estar a la altura del proyecto, y encontrarle algo personal también. Me entregué en todo el sentido de la palabra: los actores encarnamos, y yo le di mi cuerpo a ella", profundizó.

Acerca de lo que le tocó vivir en Buenos Aires cuando dejó su Montevideo natal en plena juventud, Oreiro recordó: "Yo llegué a la Argentina cuando tenía 16 años, y vivir en este país es vivir en el peronismo". Además, definió a Eva como "una figura que está en la calle, que está en la boca de todos, entonces uno la tiene muy presente".

"Ya en mi adolescencia en Uruguay sabía quién era y tenía claros sus logros épicos, como el tema del sufragio femenino, la incorporación de las mujeres a la vida política, la movilización de las mujeres, los derechos que se les dieron a los trabajadores, a los niños, a los ancianos", aclaró igualmente la protagonista de Santa Evita.

Sin embargo, "Nati" también admitió que "no tenía tanto detalle de su historia como actriz, de su historia como niña". "Y creo que hay mucho de la Eva política que tiene que ver con su origen: ella sabía de qué hablaba porque su origen era así. Por eso era escuchada por los sectores más populares y por eso ella quería esa reivindicación", puntualizó.

Además, Oreiro pidió alejarse de los amores y odios actuales y fue más allá: "En el Museo Evita me dieron un montón de información, me permitieron tocar su ropa y era muy emocionante, independientemente de la mirada política que uno pueda tener hoy". Incluso, repasó que "toda esa gira que hizo por Europa solita en un mundo de hombres".

La ex Muñeca Brava (Telefe) insistió con que "si hoy a la mujer le cuesta ser escuchada, imaginate en esa época, en los ´40, en los ´50". "Ver la transformación que ella tiene en tan poco tiempo, que ya lo traía pero que evidentemente ella supo capitalizar, y cuando se sintió preparada ocupó un lugar estratégico, épico", agregó la uruguaya.

En la misma dirección, rescató de aquella figura política la sensación de "sentir esa fragilidad y ese dolor que debió haber tenido por darse cuenta de que se estaba yendo y todo lo que le quedaba por hacer, y el miedo de que lo que había hecho se perdiera", expresó con respecto a lo que le ocurrió a Eva Duarte de Perón.

A modo de recuerdo, remarcó que "ella no dormía, no comía" y que "más allá de su enfermedad daba cinco, seis discursos por día; por eso su voz también tiene una transformación enorme, de la voz joven de actriz de radioteatro a la voz ronca, gastada, cansada".

Incluso, Oreiro puntualizó en que "se mezclan muchas cosas" y explicó: "Interpretar a alguien que existió, ya de por sí es un vínculo muy especial que se genera. Interpretar a alguien que además es una parte de la historia de este país es una gran responsabilidad. Es esa emoción de haberlo hecho y haber entregado todo porque no me quedó nada por entregar. Y también ese dolor de soltar".

Oreiro agradeció a los medios que destacaron su labor en Santa Evita.

Para terminar, "Nati" indicó: "Me gustó ver la serie, sí, me parece que es una serie hermosa. El trabajo de todos los actores es increíble. Y a mí me gustó verme". "Sobre todo en los últimos capítulos, dije: ´Ok, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todas esas horas sin dormir, todo ese trabajo, se ve´. Porque a veces lo que uno pone, después no se ve. Y en ese final de Eva lo vi", completó.