El desagradable momento que vivió Natalia Oreiro en una producción de fotos

Natalia Oreiro arribó al mundo de las redes sociales recién en julio de 2020, en plena cuarentena por coronavirus. Rápidamente, la cantante logró sumar miles de seguidores, quienes a lo largo de cada semana pueden observar las fotos y videos en los que ella se encuentra en pleno contacto con la naturaleza. Curiosamente, en una de las últimas producciones que hizo, la uruguaya vivió un momento verdaderamente desagradable.

Todo lo que se sube a Instagram parece tener ese halo de vida perfecta y fotos editadas, pero en el detrás de escena a veces ocurren cosas como la que le pasó a Oreiro mientras posaba.

¿Qué le sucedió? Mientras se encontraba posando para una producción de fotos, Oreiro fue sorprendida por un pájaro. Justo en el momento en el que estaba concentrada, un ave defecó en su mano derecha, lo que provocó la inmediata reacción de la mujer de 43 años: "Ay, ¡no!". Y luego agregó: "¡Suerte!".

A través de una publicación que realizó, la pareja de Ricardo Mollo -cantante y líder de la banda de rock Divididos- le puso un poco de humor a lo acontecido: "Esto de ser 'flogger' tiene sus consecuencias. Mientras te hacés la linda para Instagram suceden cosas".

El momento exacto en el que un pájaro defecó en la mano de Natalia Oreiro:

La anécdota secreta que une a Natalia Oreiro con Claudia Villafañe:

En uno de los últimos programas de la primera temporada de MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe compartió una vivencia que tuvo junto a Natalia Oreiro hace unos años en Italia: "Nos conocimos cuando hacía Muñeca brava. Actué en su novela, ella jugaba al fútbol y viajábamos a conocer a Batistuta. Después vino a mi casa a tomar la leche".

Luego, Claudia y los demás participantes de MasterChef debieron preparar platos específicamente para Oreiro, quien es ovolactovegetariana. Es decir que no come ningún tipo de carne, pero que sí ingiere huevos y lácteos. Así lo indicó la actriz y cantante: "Siento que comer animales a mí no me hace bien enérgicamente, pero a mi hijo sí. Le encantan las milanesas, las probó en la casa de la abuela y yo respeto lo que él decida comer".