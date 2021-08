Nancy Pazos sufrió un robo minutos antes de salir al aire: "Me sacaron todo"

Solo unos instantes de salir al aire en Flor de equipo, en pleno Palermo a la periodista le robaron del auto la cartera, documentos, elementos personales y algo de dinero.

El comienzo de la emisión de Flor de equipo de este jueves no fue de la mejor manera, ya que Florencia Peña contó el mal momento que acababa de vivir Nancy Pazos. "Me sacaron todo", explicó la periodista al tiempo que aclaró que se trató de un hurto y que no vio al ladrón. El hecho ocurrió en pleno barrio de Palermo, a solo unas cuadras del estudio donde se graba el ciclo conducido por Flor Peña, y la misma panelista confirmó que le sustrajeron de su auto la cartera, documentos, elementos personales y dinero.

"Le acaban de robar todo", comenzó contando Flor Peña en el inicio de la emisión de este jueves de Flor de equipo. De esta manera la conductora explicaba las imágenes en pantalla en las que se veía a Nancy Pazos hablando con efectivos policiales que le tomaron la denuncia. Paulo Kablan dio más detalles del hecho mientras esperaban por las palabras de la damnificada: sucedió en Palermo, más específicamente en Costa Rica y Carranza, a solo unas cuadras del estudio.

Tanto la zona como el método del robo fueron los mismos que experimentaron El Chato Prada y Lourdes Sánchez en diciembre pasado. Pazos estacionó su camioneta, utilizó el cierre centralizado, mientras los ladrones utilizaban un inhibidor de frecuencia para dejar el automóvil abierto. Kablan explicó que a su compañera le robaron la cartera, documentos, elementos personales y dinero. "Fue un hurto, yo a la persona no la vi", fue lo primero que dijo Nancy Pazos en cuanto pudo tomar el micrófono. De la misma forma también contó que como tenía el celular con ella, pudo tranquilizar a su familia contándoles que ella estaba en buen estado de salud.

"Me sacaron todo. También fue un descuido mío, yo dejé la cartera adentro de la camioneta", agregó Pazos, que confirmó el método de robo del que fue víctima. En ese sentido, la periodista explicó que había dejado sus pertenencias dentro de su vehículo ya que se había bajado para hacer un trámite que no le iba a demorar mucho tiempo.

"La camioneta es nueva y uno de los chiches que tiene es que para abrirla lo hacés con la llave en la mano y estirando la manija. Y para cerrar, tenés que hacer como una caricia a la puerta. Es una pelotudez, pero lo hacés", detalló Nancy Pazos sobre el mal momento que vivió, que también explicó que el siguiente paso era acercarse a la comisaría para ratificar la denuncia y que la misma siga su curso legal.