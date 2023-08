Una leyenda de la música frenó su show para hacer comentarios repudiables: "Solo hay dos géneros"

Uno de los artistas más legendarios de la música sembró la polémica tras frenar un show para hacer comentarios que fueron repudiados por muchas personas. El video del incómodo momento.

Una de las estrellas más importantes del mundo de la música desbarrancó en su último show. Es que frenó todo para decir unas palabras que no cayeron bien, ya que apuntó directamente contra las personas homosexuales y transexuales, por lo que el video que se volvió viral en redes sociales causó revuelo por todos lados.

"Cuando Dios nos hizo a ti y a mí, antes de salir del vientre materno, sabes quién eres y lo que eres", dijo Carlos Santana, el guitarrista mexicano que tiene 76 años y viene de presentarse en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey. El video del momento en que frenó el recital para hacer este tipo de comentarios es del mes de julio, pero comenzó a circular estos últimos días.

"Después, cuando creces fuera de él, ves cosas y empiezas a creer que podrías ser algo que suena bien pero sabes que no está bien", continuó. La reacción del público fue dividida: había quienes gritaban y aplaudían, pero también se escuchaban abucheos.

"Porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo", dijo. "Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo. A mí me parece bien", lanzó. Lo sorpresivo de esta situación es que los comentarios se dieron de manera inesperada después de terminar una canción. Para colmo, le brindó todo su apoyo al humorista Dave Chappelle, quien fue criticado duramente por hacer monólogos transfóbicos. Incluso cancelaron varios de sus shows.

María Becerra vivió una situación terrorífica: "Muerte"

María Becerra es una de las artistas más importantes de Argentina. Además de las millones de reproducciones que tienen sus canciones, sus fans también siguen su cotidianidad a través de sus redes. De hecho, hace algunas horas utilizó su cuenta de Instagram para relatar la terrorífica situación que vivió en la habitación de un hotel.

La intérprete de hits como Te Cura pasó sus últimos días en Los Ángeles. Y si bien la artista tenía previsto abandonar la ciudad de la costa oeste de los Estados Unidos, nunca pensó que iba a salir corriendo al aeropuerto dos horas antes debido a una dramática situación.

"Me levantaron una banda de abejas a las 5 am, no sé ni por donde entraron", comentó la cantante en sus historias. "¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?". cuestionó envuelta en un acolchado.

"Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escuchó un fffzzz... resultaron ser abejas zumbando. Abro los ojitos y veo como 20, miro la otra lámpara y hay como 50. Cuando las grabé me di cuenta que eran un montón", reveló la cantante. Y continuó: "Salgo de mi trance, porque estaba dormida, reacciono y digo '¿cómo salgo de acá sin que me piquen?, ¿sin terminar en el hospital?' Yo me tenía que levantar a las 7, no a las 5, para irme a otro aeropuerto, pero me tuve que ir dos horas antes".