Sorpresa en el folklore por el video que salió a la luz de Álvaro Teruel: "El repulgue de la empanada"

Sorpresa en el folklore por el video que salió a la luz de Álvaro Teruel.

Álvaro Teruel es uno de los cantantes más destacados del folklore en Argentina. Integrante de Los Nocheros desde 2005, el artista de 38 años llegó para reemplazar a Jorge Rojas en la alineación inicial de la mítica banda salteña y ya es una marca registrada del grupo. Es por esta razón que, en Año Nuevo, un video haciendo "el repulgue de la empanada" salió a la luz y causó sorpresa.

Reconociendo que carece de una de las habilidades más famosas de Salta, como lo es el ritual para hacer una empanada, Álvaro Teruel compartió un video en el que se lo puede ver aprendiendo a repulgar. Este reel generó muchísimas interacciones por parte de sus seguidores, quienes se tomaron a gracia lo acontecido.

"¡Chau 2024! Hola 2025. Este año prometo aprender el repulgue de la empanada", aseguró Álvaro Teruel. En las imágenes, se lo puede observar intentando hacer el famoso repulgue y pidiendo por "tutoriales" para lograr entender mejor una técnica que es un clásico de Salta.

Más allá de lo acontecido con Álvaro Teruel, Los Nocheros tendrán un verano agitado puesto que serán protagonistas en los diferentes festivales que se realizarán a lo largo y ancho de la República Argentina. Allí cantarán sus temas más conocidos, clásicos como el "repulgue de la empanada" que el joven cantante aún no logró descifrar.

Impacto en el folklore por la revelación de Kike Teruel sobre su inicio en Los Nocheros

El grupo Los Nocheros marcó un antes y un después en el folklore desde su formación en Salta durante la década de los 80’, pero lo que pocos conocen sus comienzos fue revelado por Kike Teruel. El ahora ex vocalista del histórico conjunto detalló por qué fue elegido por Mario Teruel y dejó a todos los fans del género más que sorprendidos: “Tocaba, pero bastante mal”.

Todo ocurrió durante la participación de Kike Teruel en el programa televisivo que conduce Guido Kaczka, donde fue consultado sobre su pasión por la música. “Charango, aprendí a los 8 años”, respondió el salteño y explicó que empezó a cantar recién a los 12. Además, reveló que comenzó a tocar la guitarra cuando se sumó a las filas de Los Nocheros a mediados de los 90’.

“La guitarra la agarré cuando empecé con Los Nocheros, bastante tiempo después”, detalló el músico de 59 años. “Tocaba, pero bastante mal. Mario, que era el que armaba el grupo, andaba buscando alguien que toque la guitarra y que cante”, comentó y lanzó un dato clave de esa época: “En Salta estaban los que tocaban bien la guitarra o cantaban bien”.

Impacto en el folklore por la revelación de Kike Teruel.

“Entonces me agarró porque era el único que hacía las dos cosas. La guitarra la hacía maso, pero he aprendido obviamente, hemos cantado 37 años”, completó, entre risas, el ex miembro de Los Nocheros. Por otra parte, reveló sus planes para el futuro en una ciudad lejana a su Salta natal. “‘La Nochera’ es una peña que vamos a hacer en el Barrio La Armonía, que es donde estoy viviendo, antes de llegar a Mar del Plata. La idea es generar espacios para que los chicos vayan a cantar”, anticipó en Los 8 escalones.