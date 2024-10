Se supo qué artistas tocarán en Jesús María 2025 y hay furor en el folklore: quiénes serán

Se conoció qué artistas serán parte de Jesús María 2025.

El Festival de Doma y Folklore de Jesús Maria es uno de los principales y más convocantes a nivel nacional y una reciente noticia sobre los artistas que serán parte en la próxima edición causó furor en ese género musical. Muchos exponentes del folklores y también de otros estilos serán parte de la grilla de la edición 2025 del evento.

El festival se lleva a cabo en la ciudad cordobesa desde 1965: 57 ediciones pasaron ya, siempre con grandes acumulaciones de público ante el escenario. Se trata de un evento que suele recibir a decenas de miles de personas en cada una de sus noches, que siempre tiene n uno o dos artistas muy convocantes y también músicos y bandas emergentes.

Entre los nombres de artistas folklóricos que serán parte de la próxima edición del Festival de Jesús María, se destacan los de Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, El Indio Rojas, Soledad Pastorutti, Chaqueño Palavecino, Nahuel Pennisi, Los Nocheros, Los Carabajal y Los Manseros Santiagueños. Al mismo tiempo, habrá bandas de cumbia icónicas a nivel nacional como La Delio Valdez y Los Palmeras.

En todas sus ediciones, el Festival de Doma y Folklore de Jesús María presenta una noche extra, en la que suele haber artistas vinculados al pop y la estrella de esa noche sería Camilo, el reconocido músico colombiano que tiene hits como Vida de Rico, Índigo y Ropa Cara.

Los festivales de Cosquín y Jesús María son de los maás importantes a nivel folklórico.

El descargo de La Sole sobre su vínculo con La Peña de Morfi

"Me trae muchos recuerdos. Recién le decía Euge, imagínate cuando yo vine a La Peña, como conductora, me llamó Gerardo y ya me había contado en ese momento la situación”, reveló la cantante ante la consulta de una de las conductoras. Y sumó: “Entonces es como era una de las pocas que sabía todo lo que ocurría y estaba ahí apoyando en un momento difícil. Entonces me remueve muchos sentimientos, mucho cariño por todos los compañeros y bueno, muchos domingos sin dormir. Me sentí, recordé eso. Yo me venía de Arequito y allá salía como a las 4 de la mañana para estar acá. Fue muy lindo. Es lindo, es como una gran familia La Peña, que acompaña a otra gran familia todos los domingos".

Abel Pintos habló de un estreno que pocos esperaban

Abel Pintos lanzó una versión de De Repente, hit de Soraya, hace algunos meses. Ésta se trataba de una apuesta inesperada por sus fan, a pesar de que en los últimos años el músico mostró una apertura mayor a la hora de abocarse a otros estilos musicales. Desde el lugar donde se grabó el videoclip de la canción, Pintos sostuvo: "Les mandamos un gran abrazo a todos. Hay mucha gente en el país que se ha venido, es un lugar para el que viene de afuera medio inhóspito. Es en el monte, donde yo nací, pero en el día del festival es un pueblo, se ven muchos kioscos, se lo ve grande, realmente como si fuese una ciudad", dijo Pintos en diálogo con TN. Y sumó: "Yo funcioné como intérprete durante muchos años. Después de empezar a escribir mis canciones, igual también cada tanto hice alguna otra versión, y la verdad es que siempre que hago las hago se terminan convirtiendo de alguna manera, por alguna razón u otra, en canciones especiales dentro del repertorio".