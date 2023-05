Raúl Lavie y una conmovedora noticia: "En una hora y media"

Raúl Lavie y una noticia conmovedora noticia en el mundo del espectáculo. Qué pasó con el cantante argentino.

Raúl Lavié es uno de los grandes artistas que tiene la República Argentina. Su participación en diferentes ficciones y sus presentaciones interpretando su música lo catapultaron hacia el altar de los más importantes exponentes nacionales. Es por esta situación que, en las últimas horas, fue protagonista de una conmovedora noticia.

Durante la noche del 16 de mayo, Raúl Lavié recibió Premio a la Trayectoria en la 25° edición de los Premios Gardel. Por este motivo, el cantante fue entrevistado por AM750 y allí dio indicios de su futuro inmediato en los escenarios. "Fue muy grato compartir una noche con todos los jóvenes que están sonando hoy", comenzó diciendo el protagonista.

Acto seguido, Raúl Lavié adelantó que festejará sus 70 años con la música cantando en vivo. "Contar 70 años en una hora y media va a ser difícil, porque hay cosas que no quiero dejar de contar y no me alcanza el tiempo, pero voy a tratar de condensar con imágenes en pantalla lo que hice en teatro, cine y TV mientras canto", sentenció el artista.

Raúl Lavié y un lamentable ataque contra Pablo Echarri

El actor Pablo Echarri fue una de las primeras figuras de los medios en manifestarse en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un tuit que encandiló a miles y se ganó la bronca de otros. De igual manera actuó el cantante de tango y también actor Raúl Lavié, quien arremetió con un hiriente comentario sobre su colega.

En diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live), Lavié atacó a Pablo Echarri con una picante chicana: “No estoy tranquilo con lo que está pasando, todo el mundo se pelea y busca protagonismo, la gente no sabe lo que está ocurriendo y los cambios políticos, es uno de los momentos más difíciles en toda la historia, tenemos que bancarnos y aceptar esta triste realidad que estamos viviendo, te lo digo también por lo de Pablo Echarri”.

“Esto me llama la atención por supuesto, por eso mismo estoy preocupado, es un enfrentamiento estéril y de que el país esté revolucionado más allá de la parte política y nosotros estamos sufriendo todas estas cosas, somos los que votamos. Podemos pensar distinto pero no podemos incrementar el enfrentamiento y la violencia, basta muchachos de estas cosas”, agregó.