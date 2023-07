Quién es el "Fino" Palacios, el policía preferido de Macri que aparece en la nueva canción de Trueno con Cypress Hill

Quién es el excomisario favorito de Macri del que se disfrazó Trueno para su colaboración con Cypress Hill.

Trueno lanzó "Fuck el police Remix" junto con Cypress Hill y, además de la esperada colaboración internacional, dio que hablar con un videoclip lapidario contra la policía y la violencia institucional. Inclusive, para el video de la canción, el rapero argentino se disfrazó de comisario de la Policía Federal y no solo apuntó contra la fuerza de seguridad en general sino también contra un ex comisario en particular, uno de los preferidos de Mauricio Macri: Jorge Alberto "Fino" Palacios.

Las redes sociales explotaron cuando Trueno reveló hace solo unos días la colaboración que ya estaba llegando. Al rapero argentino le faltaba resolver solo uno de los enigmáticos temas de "Bien o mal", el excelente disco que lanzó a principios del 2022. Y esa canción fue nada menos que un remix de "Fuck el police", y por si fuera poco la colaboración fue con Cypress Hill, una de las bandas más emblemáticas de la historia del hip hop.

Tras varios días de gran expectativa en las redes, el martes 25 de julio llegó el videoclip del esperado feat. Y obviamente no pasó desapercibido. Es que además de la canción en la que Trueno apunta contra la policía y la violencia institucional, el rapero argentino se disfrazó de un reconocido excomisario, uno de los preferidos de Mauricio Macri: Jorge Alberto "Fino" Palacios.

Quién fue "Fino" Palacios

Palacios fue el primer Jefe de la ex Policía Metropolitana de Capital Federal, cuando Mauricio Macri lo nombró en el 2009 al frente de la fuerza que creó el propio Jefe de Gobierno por entonces. Pero esta no era la primera vez que habían trabajado juntos, ya que el policía había sido parte de la seguridad de Boca mientras Macri era dirigente. Inclusive, el expresidente contó que eligió a Palacios por recomendación de las embajadas de Israel y Estados Unidos.

Pese a que su nombramiento como jefe de la Metropolitana estuvo consensuado por Guillermo Montenegro (entonces Ministro de seguridad porteño) y el propio Macri, lo cierto es que duró poco en el cargo debido a las denuncias en su contra que se fueron conociendo con el correr de los días. En aquel momento, Palacios renunció por "motivos personales".

"Fino" Palacios estuvo involucrado en diversas causas de espionaje ilegal. Entre ellas, se destaca la que hizo el fiscal Alberto Nisman contra el policía, a quien acusó de encubrimiento en el caso AMIA junto al juez Juan Galeano. Al respecto, la acusación caía por haber "ordenado, implementado y supervisado" escuchas telefónicas a Sergio Burstein, aunque tiempo después Palacios fue absuelto.

Otro de los escándalos que hizo derribar su carrera tuvo que ver con la llamada que mantuvo con Jorge Sagorsky, un reducidor de autos que estaba relacionado con la banda que mató a Axel Blumberg. "Fino" Palacios murió en el 2020 a los 71 años.