Quedó en shock: Tini Stoessel recibió una noticia inesperada en pleno show

Tini Stoessel estaba dando un recital y recibió una noticia inesperada que la tomó por sorpresa. Qué pasó con la famosa cantante argentina.

Tini Stoessel es una de las cantantes argentinas más destacadas del momento y actualmente se encuentra en plena gira por España. Justamente, en el continente europeo y en pleno show, la artista recibió un mensaje inesperado que la quebró por completo y no pudo evitar las lágrimas.

En Murcia, Tini Stoessel estaba brindando su concierto e interpretó la canción Corazón partío. Allí fue cuando le llegó un mensaje de Alejandro Sanz, con quien grabó la canción Un beso en Madrid y fue su compañero en La Voz de España (NdeR: ambos fueron jurados). Sin poder creer lo que estaba escuchando, la cantante se largó a llorar.

"Te quiero mucho. Este homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público, disfruta de este que también es tu país", fueron las palabras de Alejandro Sanz. Anonadada por completo, Tini Stoessel se mostró conmovida y lloró frente a sus fans que la aplaudieron para que pueda seguir adelante.

La Bomba Tucumana destruyó a Tini Stoessel y María Becerra

Gladys "La Bomba Tucumana" no le huye a las polémicas. De hecho, hasta las genera. Tal y como ocurrió cuando le preguntaron sobre las artistas argentinas del momento y compartió su fulminante punto de vista. La cantante diálogo con Implacabes sobre sus nuevos proyectos en un tono más que agradable. Pero la nota tomó otro carril cuando la cronista le preguntó: "¿Qué te parecen estas nuevas generaciones de María Becerra, Trueno... del trap?".

"Me gustan, pero me parece todo igual. A veces no sé quién es la persona, si es Tini o María Becerra, o si es otra...", sostuvo la creadora de "La pollera amarilla". A lo que la notera le planteó: "Igual, Tini es más del pop".

"Sí, pero me confunde igualmente. Cuando cantaron juntas no sabía cuándo era una y cuándo la otra, y yo canto. Tengo oído de música", remarcó y agregó: "Me suena todo igual, entonces no me llama mucho la atención. Me gusta más lo creativo, está bien que está todo inventado, pero me gusta la autenticidad".