“Maldita Foto”: todo sobre el nuevo video de Tini Stoessel y Manuel Turizo

La cantante de Fresa hizo una colaboración con el artista colombiano Manuel Turizo.

La cantante Tini Stoessel ya estrenó el nuevo video musical de su colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo. La canción había sido presentada anteriormente, y este jueves, apenas hace 2 horas, se publicó el video oficial en YouTube, que está a punto de alcanzar las 500 mil reproducciones. En los comentarios, casi todos coinciden: la química que tiene con Manuel traspasa la pantalla.

El audiovisual empieza con Tini y Turizo entrando a un bar, vestidos con ropa elegante. “Veinticuatro horas parecen un siglo sin tí. Baby, yo no sé quién soy si no estoy contigo”, entona la voz de Stoessel, que aparece con un vestido blanco brillante, mientras está completamente sola, sentada en la mesa del bar y pensando en Manuel. Paralelamente, mientras él está en una cita con otra chica, también piensa en ella.

“Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotros”, canta Tini, mientras se la ve haciéndole zoom a una foto, en donde aparece él con ésta otra chica. Mientras ella relata el sentimiento de corazón roto que está experimentando, aparecen flashes de un pasado entre ella y Manuel bailando en una fiesta, filmados con un efecto de cámara vintage antigua.

Las expectativas de sus fans crecieron cuando notaron los comentarios que se dejaron en las redes sociales. Primero, ella le comentó en un posteo: “Qué hermoso compartir esto juntos. La rompiste”. Él le devolvió el cumplido y le contestó: “La rompiste feoooo. Gracias por invitarme Marti. Geniaa”.

Esta misma semana, el artista subió un retrato de una sesión de fotos de los dos y ella le comentó una parte de la cancón: “Pensando en tiii cuando ya debería olvidarteeeee”. Meses antes de esta colaboración, Manuel había conversado con Tu Música Hoy y dijo que todavía no la conocía a Tini en persona. “La verdad quería colaborar con Tini, me parece que canta muy lindo. No habíamos tenido ningún contacto, ni nos conocíamos de frente”.

La situación sentimental de Tini y Manuel Turizo

En este momento, Turizo tiene una relación con la modelo colombiana Josefina Sorza, con quien sale desde el año pasado. Por su parte, la última persona con la que la exestrella de Violetta fue vinculada públicamente había sido el cantante Sebastián Yatra, y en mayo del año pasado, anunció su separación.

“Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina”, había publicado Tini en sus redes sociales. “Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño”

Desde entonces, hubo varios rumores de una posible reconciliación, aunque nunca se terminaron de comprobar. Recientemente, la periodista Juariu, que investiga todo sobre la vida personal de las celebridades, descubrió que habían tenido un reencuentro en Miami. De acuerdo con la información que obtuvo, Tini y Yatra habrían pasado tiempo juntos en la casa de Lele Pons, influencer venezolana y amiga en común entre los dos.

Más tarde, Stoessel conversó con la revista ¡Hola! y reveló que, aunque ya no mantienen un vínculo amoroso, todavía se tienen aprecio. “Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre”.