Luis Miguel Tour 2023: cuándo vendrá a Argentina y qué se sabe sobre las entradas

Luis Miguel estaría por anunciar una nueva gira para este año. Te contamos todo lo que sabemos sobre su posible retorno al país.

Durante el segundo semestre de 2023, Luis Miguel tiene previsto realizar una gira por toda Latinoamérica. Existe la posibilidad de que el famoso cantante mexicano visite la Argentina, después de haber transcurrido varios años desde su última presentación en el país, la cual tuvo lugar en 2019. En este artículo te contamos todo lo que se sabe de su posible retorno.

¿Cuándo viene Luis Miguel a Argentina?

Luis Miguel causó revuelo en sus redes sociales tras compartir un video de pocos segundos de duración. Desde hace un tiempo, el artista ha estado en tendencia debido al posible anuncio de las fechas de su próxima gira. En el video, se puede observar la fecha "19 de abril" destacada mientras se escucha una música instrumental y aplausos de fondo. Esta fecha coincide con el cumpleaños número 53 del artista, lo que ha llevado a sus seguidores a especular que esta misteriosa publicación podría estar relacionada con el anuncio de su tan esperada gira o quizás, de una nueva canción. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, algunos esperando el regreso del cantante a España, varios ansiosos por conocer las fechas de su gira y muchos otros esperando su retorno a Argentina.

Luis Miguel se prepara para un anuncio importante el 19 de abril

A pesar de que el cantante no ha proporcionado información oficial sobre su posible gira en Argentina, algunos rumores empezaron a circular en las redes sociales, lo que podría dar alguna pista al respecto. Aunque por ahora no hay destinos ni fechas oficiales, desde el entorno del cantante han afirmado que se prepara una gira con más de 200 conciertos en todo el continente. Según lo poco que se sabe, Luis Miguel tiene previsto dentro de esa gira ofrecer alrededor de 10 espectáculos en Argentina en el mes de agosto. Sin embargo, teniendo en cuenta lo extenso que se propone el tour, es posible que no disponga del tiempo suficiente para ofrecer tantos conciertos en cada país.

Quién es la nueva novia de Luis Miguel

Recientemente, se ha divulgado una fotografía de Luis Miguel junto a la empresaria española Paloma Cuevas, lo que ha generado especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ellos. A pesar de que el cantante no ha confirmado estos rumores, se cree que Cuevas podría ser su nueva novia. Luis Miguel y Paloma Cuevas pasaron juntos las vacaciones de Semana Santa, en compañía de las hijas de ella, lo que sugiere que su relación estaría bastante avanzada. En la segunda semana de abril de 2023, ambos pasaron tiempo en La Zagaleta, un exclusivo Country Club ubicado cerca de Marbella, donde el artista tiene una mansión.

Según el programa Chisme No Like, Paloma es comadre del cantante, debido a que ella y su ex marido, el torero Enrique Ponce, fueron padrinos de Miguel Gallego, el hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula. Por su parte, Paloma Cuevas es una empresaria y diseñadora de moda española de 49 años, quien ha colaborado con la marca Rosa Clará y estudió Empresas Internacionales en la Universidad de Boston, realizando varios masters.