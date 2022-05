La reacción de Paulo Londra contra Harry Styles: "Las bolas"

El cantante argentino manifestó su enojo en las redes con el artista del Reino Unido.

Hace tan solo una semana, Paulo Londra sacó la music sessions #23 de la mano de Bizarrap. En el marco del lanzamiento, el artista reaccionó contra Harry Styles a través de su cuenta oficial de Instagram. El comentario del cordobésgeneró opiniones a favor y otras en contra por parte de sus seguidores, que no tardaron en contestarle públicamente.

Fue Bizarrap quien anunció feliz que la music sessions #23 estaba en el segundo puesto a nivel mundial en Spotify. El productor musical manifestó su asombro ante el éxito de la canción y le agradeció al público el apoyo brindado. Muchos artistas comentaron la publicación felicitando a la dupla, pero el mensaje que generó polémica fue el de Lit Killah quien escribió: "Decime quién es el número uno que voy y lo cago a trompadas".

Bizarrap y Paulo Londra.

Paulo Londra se hizo eco del comentario de su colega y agregó: "No me hinchen las bolas con el Harry Styles ese". Si bien, las palabras del artista fueron apelando a su ácido sentido del humor, algunos seguidores se lo tomaron a mal y manifestaron su discontento.

"Paulo callate, no hables así del ídolo de Harry Styles. Callate la boca envidioso", "No llores", "Se me cayó un ídolo", " Perdón ¿quién es este? no recuerdo haber escuchado su nombre sólo, Harry styles el Numero uno". Fueron algunas de las respuestas que recibió Paulo Londra a su comentario en las redes de Bizarrap.

El comentario de Paulo Londra.

Paulo Londra envuelto en un escándalo legal con su expareja

Es de público conocimiento que Paulo Londra está separado de la madre de sus dos hijas. A pesar de la mala relación que tienen entre ellos por la falta de compromiso del cantante, tuvieron que verse las caras en la mediación para definir cómo sigue la causa legal con Rocío Moreno. Lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo y todo sigue su curso legal.

Paulo Londra.

Por otro lado, la madre de Rocío Moreno habló con Intrusos y reveló que Paulo Londra solía salir a divertirse con sus amigos mientras su hija estaba embarazada de Francisca. Este tipo de actitudes que lo tenían de fiesta de noche y descansando de día, fueron las que llevaron a su hija a tomar la decisión de separarse del artista. Como si eso fuera poco, la mamá de Rocío declaró que el intérprete de Tal Vez no demuestra interés para relacionarse con la más pequeña de sus hijas, mientras que con la más grande no tiene inconvenientes.