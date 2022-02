La Mona Jiménez y un inesperado comunicado: "Me vino a buscar"

El cantante cordobés sorprendió a todos al contar su situación. La Mona Jiménez volverá a ser parte de un histórico festival de música en su provincia natal.

La Mona Jiménez fue uno de los tantos artistas que se vio imposibilitado de cantar frente a multitudes debido a la pandemia que azotó a la República Argentina y al mundo entero. Sin embargo, de a poco está volviendo al ruedo y se supo que el 13 de febrero tendrá por delante una función realmente especial para él.

En diálogo con TN, La Mona Jiménez confirmó que cerrará la jornada de Cosquín Rock y se emocionó al recordar sus comienzos: "Nunca me voy a olvidar el día que fui a Buenos Aires, llegué a Aeroparque y me esperaba una limusina blanca. ¿Quiénes eran? El Bebe con Andrés Calamaro".

“Cuando hizo su primer Cosquín Rock José Palazzo me vino a buscar. Pero yo tenía muchos shows; tocaba de viernes a domingo, era imposible. Este año me volvió a preguntar y la verdad es que por la pandemia no estuve haciendo los bailes populares entonces le dije que sí. Él se puso contento y yo estoy feliz. Va a ser un gran reencuentro con muchos amigos rockeros”, continuó La Mona Jiménez.

Qué canciones tocará La Mona Jiménez en el Cosquín Rock 2022

Sin saber qué repertorio seleccionará para su vuelta al Cosquín Rock 2022, La Mona Jiménez lanzó: “Tengo más de mil canciones y tengo que elegir 17 aproximadamente. Seguramente elijamos grandes hits para que todos estén ’pum para arriba’".

Por otra parte, el "Mandamás" reveló que le gustaría interpretar canciones con diferentes figuras del rock argentino y destacó a una en particular: Fito Páez. "Para mi sería un gusto cantar con Fito y con algunos amigos”, explicó.

¿Cuál fue su secreto para mantenerse en vigencia durante más de medio siglo en la música cuartetera y popular? “Lo que pasa es que yo nunca cambié; siempre fui igual. Pasaron 55 años desde que canto cuarteto. Desde ese momento a hoy soy el mismo tipo”, argumentó La Mona Jiménez, quien compartirá la grilla del domingo 13 de febrero junto a Divididos, Fito Páez, Wos y María Becerra, entre otros artistas destacados.