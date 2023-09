La inesperada confesión de un referente de la cumbia: "Tengo que decir basta"

Una estrella de la cumbia argentina realizó una declaración vinculada a su futuro laboral que sorprendió a todos. La reaparición del referente de la música tropical.

Una de las figuras del mundo de la cumbia reapareció para brindar un show en un programa en vivo. En un momento determinado, comenzó a hablar de su trayectoria artística y realizó una declaración inesperada para todos que estuvo ligada a su futuro en la movida tropical.

En Argentina hay un montón de referentes de distintos géneros, ya sea del rock, el género urbano, la cumbia o el folklore. En este caso, un famoso cantante de la música tropical visitó los estudios de un programa de streaming furor no solo para tocar con su banda, sino también para promocionar sus próximas fechas.

Se trata de Mario Luis, el cantante de 58 años que fue integrante de la agrupación Aclamado Amistad y hoy en día sostiene su proyecto solista con una banda conformada por seis personas. El artista santafesino estuvo en Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce Nico Occhiato en Luzu TV, donde hizo una confesión inesperada en vivo.

"Mario da vibras de una persona feliz", dijeron desde el control de Nadie Dice Nada. "Es hermoso. El día que deje de sentir esto es cuando tengo que decir 'basta'. A veces es una pasión y a veces es un trabajo. Creo que estoy en estos últimos años disfrutando un poco más del trabajo. Es un compromiso, una obligación, mucha responsabilidad. Y ya estoy grande yo, entonces tengo que empezar a disfrutar", soltó Mario Luis, dejando entrever que está en la culminación de su carrera.

La estrella del folklore que coquetea con lanzarse a la política: "Me quiero preparar"

Uno de los artistas más importantes del folklore argentino realizó una revelación que dejó atónitos a sus seguidores. El intérprete de la música popular que tiene más de 40 años de carrera utilizó sus redes sociales para ventilar que va a incursionar en el mundo de la política.

Se trata de Kike Teruel, quien se retiró de la música tras 40 años de vida artística y su última aparición en los escenarios fue el viernes 30 de junio, cuando Los Nocheros tocaron en un Movistar Arena colmado de gente. El cantante hizo un vivo en su cuenta oficial de Instagram el 22 de enero para interactuar con su público y si bien ya pasó un tiempo de eso, el video volvió a reflotarse en las redes sociales.

"Mi decisión de retirarme de Los Nocheros responde a un llamado que yo siento de que mi misión de cantar está ya concluida. Cumplí todos mis sueños, todos mis objetivos. Hice todo lo que se puede hacer artística y profesionalmente, junto con la parte personal, porque siempre tuve en el grupo hermanos, amigos y gente que hizo que la pasara muy bien", expresó Kike. Con este testimonio dejó en claro que su trabajo con la música ya está terminado.

De todos modos, lo que más resonó del vivo de Instagram es su apertura para trabajar en política. "Me quiero preparar, me parece que no está bueno simplemente por ser una cara conocida lanzarse", confesó. De hecho, en julio de 2023 dialogó con Infobae y dijo que sueña con ser gobernador de Salta, provincia de donde es oriundo.