La escalofriante premonición de El Noba días antes de morir: "En un cajón"

Escalofriante video de El Noba hablando sobre la muerte en su moto. El material se viralizó en las últimas horas.

El Noba murió el pasado 3 de junio luego de estar varios días en terapia intensiva. Un duro accidente en su moto le provocó daños irreparables, y en las últimas horas se viralizó un video en donde emitió una escalofriante premonición. "Chocaba con la moto y terminaba en un cajón", manifestó el cantante.

En una de las entrevistas que dio poco tiempo antes del accidente, El Noba resaltó la importancia del nacimiento de su hija para evitar un final que lamentablemente terminó sucediendo: “Es clave el nacimiento de mi hija porque creo que las cosas pasan por algo. Si no hubiera nacido Ailín capaz yo ni me habría dedicado a la música o chocaba con la moto y terminaba en un cajón o no sé”.

Sobre su pasar económico, El Noba reveló que su ascenso en la música le permitió tener cierta solvencia para regalarle obsequios a su pequeña hija. "No nos sobra pero estamos al día. La otra vez después de mucho tiempo le pude decir a mi hija, ‘bueno, vamos a pasear. Entramos a un lugar y le pregunto, ‘¿qué queres?’. Y tuve el placer de decirle a mi hija ‘agarra lo que quieras’”.

El desgarrador mensaje de la expareja de El Noba: "Vos descansá en paz, yo la cuido"

A días del fallecimiento de "El Noba", su expareja y mamá de sus hijos decidió despedirlo públicamente con unas emotivas palabras en las redes sociales. Con un desgarrador posteo en su perfil de Instagram, Eliana Demo compartió una foto y le dedicó un último adiós al cantante de RKT.

Pese a estar separados, Eliana Demo y "El Noba" tuvieron una hija en común y mantenían una relación cercana por el bienestar de la pequeña. Por este motivo, luego de mantener un perfil bajo por la salud del cantante y su posterior muerte, la joven utilizó sus redes sociales para dedicarle un desgarrador y emotivo mensaje al que fue su pareja y, en especial, a su hija.

"Sos muy fuerte hija mía, orgullosa de vos y de cómo te la bancaste. Mami y Papi siempre van a estar a tu lado", comenzó el mensaje de Eliana Demo. "Solo que ahora papá te cuida y mira desde el cielo. Vos vas a poder con todo princesa y nunca nada te va faltar. Qué lindo todo lo que papi te dejó y todo el cariño de la gente que te manda fuerzas desde el primer día", continuó.