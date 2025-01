Impacto en el folklore por lo que se supo de Leo Dan a días de su muerte: "Peteco"

Furor por lo que se supo de Peteco Carabajal y Leo Dan.

Leo Dan falleció a sus 82 años y causó conmoción en el mundo de la música, dada su larga trayectoria en ese arte y la gran cantidad de generaciones a las que marcó. En ese sentido, lo que recientemente se supo sobre Peteco Carabajal generó aún más emoción en la música.

La 54.ª edición del Festival Nacional de la Chacarera se llevará adelante en el centro de la ciudad de Santiago y allí muchos músicos del folklore dedicarán su tiempo y entrega a un homenaje al fallecido cantante, intérprete de canciones como Como Te Extraño Mi Amor y Libre, Solterito y sin Nadie. En la reciente presentación del evento, se supo cómo será el tributo.

Artistas como Cuti y Peteco Carabajal y Jorge Luis serán quienes rendirán homenaje al músico santiagueño que falleció tras décadas de éxito a nivel internacional. "Leo Dan fue un embajador de nuestra cultura y su música seguirá resonando en el corazón de los santiagueños y de quienes lo admiraron en todo el mundo", pronunciaron los mencionados artistas.

Tristeza en el folklore por el posteo de la Sole

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

Leo Dan.

La intérprete de A Don Ata recibió muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".

Las sentidas palabras de Abel Pintos a Luciano Pereyra

"Agradecido con Dios por este encuentro hermano querido y admirado Luciano Pereyra y profundamente emocionado de antemano por todo lo que nos queda por vivir y disfrutar en estos 30 shows que comenzamos hoy. Vamos con todo. Vamos que es hoy. Nos vemos en la música", escribió el músico en el pie de foto de un posteo donde mostró una serie de imágenes del primer concierto en el mencionado recinto porteño. En el material audiovisual compartido, se pudieron ver escenas de los ensayos de Pintos y Pereyra, y así quedó evidenciada una vez más su química como amigos.

La muerte que golpea al folklore

Se trata de Miguel Ángel Morelli, destacado cantante y poeta oriundo de Santa Fe, quien perdió la vida el lunes 30 de diciembre a los 79 años y dejó un gran vacío en el folklore del litoral argentino. El artista participó en icónicos eventos como el Festival Paso del Salado, el Festival del Litoral Argentino y en el Festival Nacional del Folklore de Cosquín, por lo que recorrió distintos puntos del país para llevar su música a todos los públicos.