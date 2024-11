¿Fin del amor? Los indicios de que Emilia Mernes dejó a Duki tras los rumores de infidelidad

Los indicios de que Emilia Mernes dejó a Duki tras los rumores de infidelidad.

En los últimos días, la relación entre Emilia Mernes y Duki acaparó la atención de los medios debido a una polémica filtración de chats privados. En esos mensajes, se ve al cantante manteniendo conversaciones algo subidas de tono con una fan, lo que desató rumores de una posible crisis en la pareja.

Según detalló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, una fuente cercana a Emilia confirmó que la cantante habría decidido poner fin a su relación tras enterarse de la infidelidad. “Me cuentan que Emilia está muy dolida, decepcionada y molesta, por lo que la ruptura es irreversible. Ella ya no quiere seguir con él, la confianza se rompió por completo”, aseguró Etchegoyen.

El periodista también subrayó que la razón principal detrás de la ruptura no fue solo la infidelidad, sino también la falta de atención y cuidado por parte de Duki hacia su pareja. “Emilia se sintió constantemente ignorada, no solo en este último episodio, sino durante varios meses, donde tuvo que tolerar actitudes de él que no le gustaron”, explicó.

Respecto al incidente reciente, Etchegoyen señaló que el episodio fue el colmo para la cantante. “Emilia no solo se siente traicionada por la infidelidad, sino que también le duele el hecho de que Duki no la valorara lo suficiente para cuidar su relación”, agregó, antes de mencionar que hubo una fuerte discusión entre ambos, que terminó con la separación definitiva de la pareja.

El periodista también dejó claro que, a pesar de la ruptura, no se descarta una posible reconciliación, aunque en este momento la situación parece irreparable. “Ambos se siguen queriendo mucho, pero por ahora la relación está rota. Quizás en el futuro podrían retomar el vínculo, pero hoy no es una opción”, expresó.

Finalmente, Etchegoyen afirmó que, aunque la ruptura es un hecho, no será anunciada de manera pública de inmediato. “No me sorprendería que lo mantengan en privado por un tiempo, ya que a ninguno de los dos les interesa que se haga más mediático. Sin embargo, es probable que, con el paso de los días, la separación se haga evidente en las redes sociales, aunque ellos tratarán de que pase desapercibida”.

La música argentina quedó atónita por el vínculo impensado entre Duki y El Flaco Spinetta

La música argentina tiene a muchos íconos que impactaron de lleno en sus respectivos estilos y dos de ellos se convirtieron en tendencia, tratándose de Duki y Luis Alberto Spinetta. El joven artista urbano, que es uno de los fundadores del género del trap en el país; y el icónico cantante y guitarrista, que gestó un nuevo paradigma del rock nacional, tienen un vínculo que causó múltiples reacciones en las redes sociales.

La actualidad musical en Argentina está marcada por una camada de artista jóvenes que están arrasando no solo a nivel nacional, sino a lo largo de toda Latinoamérica y parte de Europa. Si bien los estilos que vienen siendo más globales son de aires de urbanos y trap, la búsqueda de los artistas mainstream en un recital es tener una banda de músicos cuya exploración está más vinculada al rock y el funk.

En este contexto, Duki fue viral en las redes sociales porque lanzó la nueva canción Barro como adelanto del disco Ameri que llegará a las plataformas el 31 de octubre. El vínculo con El Flaco Spinetta enloqueció a los fanáticos, ya que utilizó un sample de la canción Barro tal vez y, de hecho, el mismo tema se llama Barro, tratándose de un guiño al músico fallecido el 8 de febrero de 2012.

De esta manera, el cruce generacional sigue dándose en la música argentina independientemente de la diversidad de géneros. Esto se puede apreciar en artistas como Dillom, quien cantó en vivo Una vela de Intoxicados; en Wos, ya que tiene un tema con Ricardo Mollo y además fue invitado en un show de Ciro y Los Persas años atrás; o Trueno por trabajar junto a Victor Heredia en la canción Tierra Zanta.