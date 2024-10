Estupor por lo que hace La Sole, alejada del folklore: su nuevo rumbo

Soledad Pastorutti reveló su nuevo proyecto, lejos de la música.

Soledad Pastorutti es una artista de folklore argentino que tiene décadas de trayectorias y más de una decena de discos lanzados. De ese modo, causó sorpresa en algunos el nuevo rumbo de la arequitense por un emprendimiento al que se refirió en su último posteo de redes sociales.

La voz de hits como Tren del Cielo y El Bahiano lanzó hace pocos días su nuevo disco, Que sea con suerte. En el mismo, La Sole hizo una recopilación de reversiones de los éxitos que tuvo a lo largo de su carrera y también hizo un guiño a sus comienzos en la música: el título del disco alude a la frase con la que la presentó el locutor de Cosquín cuando ella subió por primera vez, a sus 15 años. "Hay una chica de Arequito, que estuvo resonando en las peñas. Se llama, simplemente, Soledad. ¡Que sea con suerte querida!", soltó el conductor y así vaticinó el futuro mega exitoso de la artista.

En ese contexto, se conoció que el nuevo emprendimiento de La Sole se basa en la venta de remeras y musculosas con la tapa de su nuevo material discográfico estampada en el frente: se trata de una foto de ella con 15 años haciendo su icónico revoleo del poncho. "Con estas palabras recibieron a La Sole por primera vez en Cosquín, un viernes de enero de 1996, cuando con 15 años cantó por primera vez ante 10.000 personas que no la conocían. Hoy, casi 30 años después, Soledad celebra el camino recorrido con el disco “Que sea con suerte”, un viaje a través del tiempo donde retoma algunas de las canciones que han sido parte fundamental de su trayectoria. Y vos podés ser parte. ¿Te gustaría tener la remera oficial del disco?", reza el posteo de redes en cuestión.

La anécdota de Soledad Pastorutti con Diego Maradona

"Diego (Maradona) me venía a ver siempre a todos los shows, en mi debut en el Gran Rex, vino y se bailó un Chamamé, me escuchaba mucho en las concentraciones, esa misma canción que le canté en el Gran Rex (Brindis) es la que escuchan muchas veces Messi y los jugadores de esta Selección en las concentraciones", comentó Pastorutti sobre los momentos vividos con el emblema del fútbol. Y sumó: "Yo me propuse, desde que empecé a cantar, ser un nexo entre estos dos mundos (el campo y la ciudad). Argentina es un todo y lo único que logramos con las divisiones es darle de comer a poca gente y avivar giles".

Soledad Pastorutti es una de las artistas musicales más ricas de Argentina.

La felicidad de Soledad por su nominación a los Latin Grammy

El disco de Soledad, Lila Downs y Niña Pastori, Raíz Nunca Me Fui, fue nominado a los Latin Grammy y la arequitense se pronunció al respecto. "Hay mucho trabajo previo en este álbum, es un reconocimiento que vale mucho más. Estoy re contenta, esta es una idea que tuve hace muchos años. Somos tres mujeres que venimos cantando hace mucho tiempo. Tenemos muchas cosas en común. A mi me gusta estar actualizada, me encanta todo lo que logré", comentó La Sole.

Al mismo tiempo, la artista habló de sus próximos proyectos laborales y soltó: "Estoy terminando de grabar una especie de Sole en HD, reversiones de canciones muy típicas de mi repertorio, si termino eso quiero viajar a los Grammys. El 12 de octubre si llegamos con esta grabación quiero invitar a todos mis fans a festejar mi cumpleaños. Estoy produciendo en mi pueblo la Fiesta Nacional de la Soja: jueves 3, viernes 4 y sábado 5. Viene Karina a cantar".