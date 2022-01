El triste anuncio de Abel Pintos tras conocerse sus problemas de salud

El anuncio fue realizado por la productora que gestiona sus shows. Abel Pintos y una contundente decisión sobre su presentación en Catamarca.

Hace pocos días, Abel Pintos frenó su recital en Jesús María para comunicarle a su público el drama personal que atravesó. Sus cuerdas vocales no estaban en el mejor estado, y es por eso que el artista se sinceró y compartió la situación con quienes lo siguen día a día.

“Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales. A veces me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, expresó Abel Pintos. Y lo cierto es que, luego de este episodio, desde la productora del bahiense anunciaron la suspensión de su show en Catamarca.

Si bien la decisión tuvo que ver con el avance de la pandemia del coronavirus en Argentina, hubo fanáticos que se preocuparon por la salud de Abel Pintos tras leer el siguiente comunicado: "Por medio del presente, PALUSA PRODUCCIONES, comunica que por la situación sanitaria y medidas de prevención dispuestas por el Gobierno de la Provincia de Catamarca mediante Decreto N 110/2022 de público conocimiento, el espectáculo del artista ABEL PINTOS previsto para el día 30 de Enero de 2022, será reprogramado de acuerdo a la disponibilidad de agenda del artista ABEL PINTOS".

A través de Facebook, la productora Palusa agregó que aún no hay una fecha de reprogramación definida para este evento: "En los próximos días, una vez verificada la disponibilidad de agenda del artista, se comunicará la nueva fecha programada para la realización del espectáculo de ABEL PINTOS en la Provincia de Catamarca".

Abel Pintos reveló un peligroso hábito que indignó a sus fans: "Es una lástima"

Es uno de los cantantes más aclamados de la República Argentina, de los más populares de América Latina. Sus canciones traspasan fronteras, y sus costumbres y hábitos también. Es por este motivo que Abel Pintos fue noticia en las últimas horas, luego de subir dos imágenes a Instagram que dejaron decepcionados a sus seguidores. "Es una lástima", dijeron.

Compartiendo fotos en las que se lo ve leyendo La Novena Casa, de Leigh Bardugo (NdeR: se trata de una historia de poder; magia oscura y asesinatos que está ambientada entre la élite de la llamada Ivy League), Abel Pintos también exhibió un habano en su mano derecha y en una de las dos escenas se nota en demasía el humo que rodea su ambiente. Este fue motivo suficiente para que muchísimas personas se alertaran, temiendo que se trate de una adicción o costumbre diaria, y le recomendaron al artista bahiense que no lo haga más.

"No me defraudes", "Es una lástima" y hasta pedidos para que deje de fumar y ser "ejemplo" de su hijo fueron algunas de las palabras que pudieron leerse entre los comentarios de la publicación subida por Abel Pintos. Hasta el momento, el cantante no se pronunció al respecto sobre los "retos" recibidos por sus fans.