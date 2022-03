El Indio Solari y el calvario de la enfermedad que padece: "Muy jodida"

El Indio Solari se refirió al drama personal que vive a raíz de la enfermedad que padece. Cómo se encuentra de salud el cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el ex líder de Los Redondos.

Carlos Alberto Solari, más conocido como "El Indio" Solari abrió su corazón y decidió compartir detalles del calvario que vive en torno al Mal de Parkinson, enfermedad que padece hace varios años. Mientras realiza una gira por España con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el ex líder de Los Redondos reveló cómo se encuentra de salud.

En una entrevista que le concedió a Rock FM, de España, "El Indio" reconoció que la enfermedad es "muy jodida" y que le resulta "invalidante". "Voy en camino a eso. Se nota la progresión, el éxito que va teniendo 'el profesor Parkinson' con mi vida", aseguró el mítico artista de 73 años.

En tanto, y fiel a su personalidad con consciencia social, el entrerriano se mostró preocupado porque no todas las personas que padecen de Parkinson tienen la posibilidad de acceder a un tratamiento adecuado: "La pregunta que me hago es cómo hace un tipo que padece lo mismo que yo y que no tiene el kinesiólogo o la medicación correcta para sobrellevar la enfermedad o la pileta con agua tibia para hacer sus gimnasias de elongación". Y soltó: "Debe ser un padecimiento infinitamente mayor".

El Indio Solari confirmó que sufre el Mal de Parkinson en un concierto que brindó en 2016.

Pese al tratamiento que lleva "hace como siete años", el "Indio" señaló que la enfermedad avanza. "Y en general la gran pregunta que me hago es, ¿cómo hace? Porque jode todo el tiempo. Estás todo el tiempo contracturado". En tanto, remarcó qué es lo que siente: "A mí no se me da por temblar. Me agarra como una contractura que quedo como un enano de yeso. Cuando dejo de hacerlas, en los horarios de descanso, por llamarle, en algún momento se viene el golpe del asunto. Y no es una sopita. Es una enfermedad jodida". Pese a la preocupación, aseguró que "por el momento" no le impide "en absoluto hacer" música, actividad a la que se dedica "hace cincuenta años".

Cómo se encuentra hoy de salud el Indio Solari

El Indio Solari dejó en claro que, si bien el Parkinson avanza, se encuentra de buena forma y que además de hacer música realiza otras actividades. "Sinceramente me siento bien. Me abstraigo del trabajo, me gusta pintar, escribir... porque es la manera de apartarme del dolor permanente, pero cuando dejo de hacerlas se viene el golpe del asunto. Es una enfermedad jodida". Por otro lado, añadió: "Los amigos me dicen que estoy bien, sinceramente me siento bien".

Qué es el Mal de Parkinson, la enfermedad que tiene El Indio Solari

La enfermedad de Parkinson, popularmente conocida como "Mal de Parkinson" es un trastorno del movimiento. La misma ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina en el cerebro. Sin la misma, las células que controlan el movimiento no pueden enviar los mensajes correspondientes a los músculos.

Causas del Mal de Parkinson

Pese a que algunas de las personas que padecen el Mal de Parkinson lo sufren por cuestiones que tienen que ver con cuestiones genéticas, lo cierto es que la mayoría de los casos no se da entre miembros de una misma familia.

Síntomas del Mal de Parkinson

Los síntomas del Mal de Parkinson se inician de manera gradual. Cuáles son:

Temblor poco perceptible en una sola mano.

Rigidez.

Alteración de la postura

Lentitud en los movimientos.

Pérdida del equilibrio.

Disminución leve del movimiento.

Cambios en el habla.

Cambios en la escritura.

Tratamiento del Mal del Parkinson

El Mal de Parkinson puede tratarse con algunos medicamentos como antidepresivos, remedios destinados a mejorar la cognición y antitemblores. Sin embargo, no existe una cura para dicha enfermedad. Para tratarla, se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Si bien este problema puede durar para siempre, aquellos que la sobrellevan tendrán "entre 15 y 20 años de vida de buena calidad" según el profesor, neurólogo e investigador Justo García de Yébenes, jefe de la sección de neurología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid (España).