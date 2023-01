El Festival de Cosquín pierde a una de sus máximas figuras: el artista que dijo adiós

El Festivalde Folklore de Cosquín anunció la grlla de artistas para la edición 2023 y hay un icónico músico que quedó afuera. De quién se trata.

El Festival de Folklore que se vaa realizar en Cosquín sufró una bajaimportante de cara al evento en su edición 2023. Se trata de Luciano Pereyra, quien de manera sorpresiva se ausentará de los escenarios cordobeses, siendo una de las máximas figuras, por lo que la noticia recorrió el mundo de la música.

Como suele suceder en los meses de enero y febrero de cada año, se vienen los festivales en las distintas ciudades a lo largo y a lo ancho del país. En medio de la pre-producción del Festival de Folklore Coquín 2023, se dio a conocer que Luciano Pereyra no formará parte de la grilla de artistas.

Su lugar será ocupado por Los Caligaris, la banda que viene teniendo gran repercusión. El músico que sí dirá presente es Abel Pintos, y el festival comenzará el sábado 21 de enero en su edición número 63 y culminará el 29.

El nuevo trabajo de Abel Pintos, alejado de la música: "Me apasiona"

Abel Pintos decidió tomarse un descanso del intenso ritmo que le impone su carrera musical y se enfocó en un nuevo proyecto laboral. El cantante decidió apostar a un emprendimiento relacionado a la agricultura y la sustentabilidad, una faceta totalmente desconocida por sus fanáticos y que los sorprendió por completo.

En una entrevista que brindó para Infobae, el intérprete de éxitos como Pájaro Cantor o Piedra Libre contó que se encuentra enfocado en un proyecto de producción rural. Precisamente, Pintos apostó por el cultivo de un fruto poco común en la localidad bonaerense de Mercedes. "Estoy queriendo aprender más. Lo estoy descubriendo", aseguró el cantante.

Junto a su productora El Plan Divino, Abel Pintos plantó 1000 árboles de nuez de pecán en agosto del 2022 con objetivos claros que se desprenden de la ganancia económica. Según explicó, la idea no es solo extraer el fruto, sino también probar una producción más sustentable que sirva de ejemplo a otros cultivos. "Esta búsqueda no es de hace muchos años, sino que tiene poco tiempo y es algo que me apasiona", confesó.

En este marco, Pintos enfatizó: "No invertimos solamente los recursos que yo gano con la música u otros compañeros con los medios, etcétera. Ponemos mucho el cuerpo. Entonces, necesitamos interiorizarnos". Además contó cómo vive el proceso previo a ver los primeros frutos de sus árboles. "Valoro mucho el tiempo de todos. Un profesor de canto, cuando era niño, me dijo que lo más caro de las personas era el tiempo y cuando yo faltaba a las clases me retaba por haber perdido su tiempo y el mío", empezó. Luego, sentenció: "Estas cosas, de tener un campo y plantar va llevar mucho tiempo hasta que veamos los frutos”.