El desgarrador llanto de los padres de Huguito Flores en su despedida

Los progenitores del famoso cantante protagonizaron un desgarrador momento al darle el último adiós a su hijo.

A días de su fallecimiento, Huguito Flores tuvo su último adiós en la provincia de Santiago del Estero. En este multitudinario evento que convocó a los amigos, fanáticos y familiares del cantante generó gran conmoción en el mundo de la música. Sin embargo, hubo un momento en específico que entristeció a todos los seguidores y fue ver el desgarrador llanto de los padres de Flores.

El intérprete de guaracha falleció el pasado 20 de septiembre en un accidente de tráfico que terminó con su vida y con la de su esposa. A dos días de su muerte a los 57 años, la familia realizó el último adiós al cantante entre homenajes y canciones. Pero justo cuando los medios quisieron tomar unas palabras de los padres del cantante, ambos no pudieron evitar quebrar en llanto.

Interceptados por el móvil de C5N, el papá de Huguito confesó entre lágrimas y con la voz quebrada: "Estoy agradecido a todos de corazón por acompañarme en este momento difícil”. Luego, la mamá fue consultada por el mismo móvil, pero no pudo profundizar mucho por su gran dolor. "Estoy agradecida. No puedo hablar muchachos”, sentenció la mujer entre lágrimas.

El ambicioso proyecto que tenía Huguito Flores antes de morir

Huguito Flores fue un reconocido cantante de la música tropical que murió a los 57 años en un siniestro de tránsito en la Ruta Nacional 34 en Santiago del Estero. En las últimas horas, el mundo de la cumbia lo despidió con un gran vacío y se reveló el proyecto ambicioso que tenía el artista para concretar a fines de 2023.

La inesperada muerte de Huguito Flores causó una gran tristeza en el mundo de la música tropical y la cumbia tras el impactante accidente cerca de las 23 del miércoles 20 de septiembre que terminó con su vida. El cantante se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires por compromisos laborales y en las últimas horas se reveló el ambicioso proyecto que tenía en mente antes de morir.

El intérprete que tenía 57 años iba a presentarse en el Teatro Gran Rex el 12 de diciembre, después de haber llenado el Teatro Ópera a fines del 2022. Las entradas iban desde los 9 hasta los 12 mil pesos y, por el momento, la productora a cargo del evento no comunicó nada respecto de la devolución del dinero.

De hecho, Huguito iba a tocar el 21 de septiembre en el evento de la Municipalidad de José C. Paz en el marco del inicio del Día de la Primavera. "Hola, qué tal amigos de José C. Paz y zonas aledañas. Los invito este 21 de septiembre a festejar la primavera 100 % sin alcohol. Invita la Municipalidad del señor Mario Ishii. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Los espero. Huguito Flores, El Súper, mi vida", había dicho en un video publicado días atrás.