Duki reemplazó a Emilia Mernes en un show: qué pasó

Duki reemplazó a Emilia Mernes en un show que la cantante tenía que dar en Mallorca por un lamentable motivo.

Duki sorprendió a todos en Mallorca al subirse al escenario en lugar de Emilia Mernes, que era quien debía cantar en un espectáculo de su gira por España. Pese a los rumores que circulan respecto a su relación, lo cierto es que la pareja de cantantes no para de demostrar que son una de las duplas más consolidadas del ambiente artístico.

Emilia Mernes está en un excelente momento personal y laboral. Además de estar en pareja con Duki desde hace ya un tiempo, y sin darle cabida a los rumores que los rodean, la artista le suma el lanzamiento de su nuevo disco y su primera gira con muchas fechas completamente agotadas por España. Fue ahí donde la cantante entrerriana y su pareja dieron la nota en las últimas horas.

Es que Emilia tenía un show en Mallorca este viernes, pero sufrió una infección en su garganta que no le permitió presentarse en vivo ante sus miles de fans. Pero para no decepcionar a los fanáticos de la exRombai, quien salió a su rescate fue nada menos que su novio. "Emilia está con una infección en la garganta y no va poder cantar esta noche. Yo le dije que si no podía cantar, yo iba a cantar por ella", explicó Duki ante la multitud. El cantante se llevó una gran ovación y le permitió a Emilia comenzar la recuperación de la infección que le impidió hacer su trabajo con normalidad.

"Hola, gente de Mallorca. Quería hacer este video para pedirles disculpas por lo de ayer, que no me pude subir a cantar", comenzó explicando la cantante en sus historias de Instagram. En ese sentido, Emilia continuó agradeciendo el gesto que tuvo Duki: "Tengo esta infección en la garganta, ya me encuentro un poco mejor pero por suerte ayer se subió Mauro por mí y dio un show increíble".

"Quiero agradecerle a él por ser tan incondicional y sé que ustedes lo pasaron increíble. Pronto voy a volver con todo, me quedé con muchas ganas de cantarles y sé que pronto va a volver a suceder", cerró la cantante.

Emilia lanzó "Quieres" con Aitana y Ptazeta

En los últimos días, la cantante entrerriana lanzó "Quieres" junto a las españolas Aitana y Ptazeta. Como sucede con cada estreno tanto de Emilia como de sus colegas, la canción explotó en todas las plataformas digitales de música, como en YouTube, donde está cerca de alcanzar las 4 millones de reproducciones en solo una semana.

En ese sentido, la artista argentina sigue manteniéndose como una de las artistas más escuchadas a nivel nacional gracias a su disco "Tú crees en mí?", que se mantiene en el tercer puesto del Top Albums Argentina de Spotify. Mientras tanto, el público espera sus ansiadas presentaciones el 23 y 24 de septiembre en el Movistar Arena. Si bien los tickets para la segunda fecha ya están completamente agotados -¡se terminaron en solo 2 horas!-, todavía quedan entradas para la primera jornada y se pueden conseguir en este link.