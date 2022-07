Dua Lipa en Argentina: entradas, precio y cuándo salen a la venta tras el cambio de sede

La cantante estadounidense se presenta en el Campo Argentino de Polo. Venta de entradas para ver a Dua Lipa, fecha de los shows y los precios de un recital que será memorable.

Los fanáticos de Dua Lipa en Argentina que se quedaron afuera de los shows que la cantante dará en septiembre tendrán una nueva oportunidad para verla en vivo. La sede de las presentaciones que la cantante dará en el marco de su gira Future Nostalgia Tour finalmente serán en el Campo Argentino de Polo, lo que supone una gran cantidad de entradas más para quienes no llegaron a comprarlas aún.

"Por entradas agotadas y éxito absoluto, nuevo venue para Dua Lipa", reza una de las publicaciones que hicieron desde DF Entertainment en su cuenta de Twitter. Las entradas para los shows que la voz de hits como Love Again y Don't Start Now dará los días 13 y 14 de septiembre estarán a la venta a partir del martes 12 de julio, a las 10 de la mañana (horario Argentina), a través de la plataforma All Access.

Cuánto salen las entradas para ver a Dua Lipa en Argentina

El Campo Argentino de Polo presenta dos opciones como sectores para los espectadores de Dua Lipa: campo delantero y campo general, que cuestan 16.000 y 10.000 pesos, respectivamente. Se trata de la tercera vez que Dua Lipa interpretará música en territorio argentino: en 2017 tuvo su debut en el país en el Teatro Vorterix y en ese mismo año participó de un recital de Coldplay en el Estadio Único de La Plata.

El disco que Dua Lipa presenta en esta gira es Future Nostalgia, una oda a la música pop de los años '80, que incluye una gran cantidad de canciones que se volvieron hits en todo el mundo. Dadas estas circunstancias, la cantante logró un masivo crecimiento en popularidad y esto se nota en la cantidad de entradas que se compraron en Argentina en comparación con su presentación del 2017.

Dua Lipa sobre su crecimiento en Latinoamérica

La cantante dialogó con La Nación en su primera visita a la Argentina y reflexionó sobre su conexión con el público sudamericano. "Estoy por demás contenta de estar acá. Siempre quise poder hacer una gira alrededor del mundo, viajar y experimentar diferentes audiencias. Tener la oportunidad de hacerlo junto a Coldplay y a la vez poder presentar mi primer disco con un show propio es una sensación increíble", mencionó Dua Lipa. Y agregó: "Me habían comentado que los fans argentinos eran muy apasionados, pero me sorprendió verlos esperando horas fuera del teatro y en el aeropuerto. Tengo muchas ganas de estar acá".