Dolor en el tango argentino por lo que se supo del Polaco Goyeneche: "Fui".

Hace ya varios meses el nombre del Polaco Goyeneche genera gran preocupación en el mundo de la cultura. Y es que, en medio de los recortes culturales y la fuerte crisis económica, la casa que era del famoso cantante de tango está a punto de ser vendida e incluso corre riesgo de demolición, lo que golpea de lleno a la cultura nacional.

Hace unos meses atrás, Roberto Emilio Goyeneche habló con La Nación y contó el duro momento que atraviesa al tener que mantener este hogar. "Espero que esto tenga una solución o tendré que vender. No le quiero chupar las medias a nadie, tengo dignidad y un nombre que cuidar. No puedo tirar por la borda todo lo que hizo mi viejo durante su carrera. Es lo más sagrado del mundo para mí. Quisiera armar un museo adelante y quedarme acá, en el fondo", reveló en su momento, sin embargo hasta el día de hoy la situación no pudo mejorar y la casa sigue en riesgo.

Pero en medio de esta tensa situación, se ve una luz a final del túnel: se organizó un festival solidario para juntar dinero y lograr salvar la casa. El mismo fue organizado por el periodista Gustavo Hoyo, quien contó como surgió la idea en diálogo con Saavedra Online: "Me acerqué el año pasado a Roberto Emilio Goyeneche ante la venta de su casa, para ver qué mano podía darle. Surgió la idea de hacer un festival grande una vez por año en Parque Saavedra. Fui al Gobierno porteño, pero no hubo eco".

Más allá de que no se cuenta con apoyo, la idea del festival sigue en pie y tiene fecha para el próximo 9 de noviembre: "Que Roberto pueda mantener la casa, no te digo salvarla. Es un tema porque la casa se viene abajo, tiene que pagar los servicios". Por último, enfatizó: "Fui convocando músicos amigos para ver si nos dan una mano, la idea es ver si se puede vender una entrada a valor accesible para ayudar a Roberto. Luego veremos otras cosas para hacer, pero ante la emergencia, surgió esto".

Sorpresa en el tango argentino: quién era el famoso hombre del folklore que le "encantaba" a Carlos Gardel

Carlos Gardel es uno de los grandes íconos que tiene la música en Argentina. Más allá de haber nacido en Francia, el Zorzal logró generar raíces estrechas con el país "albiceleste". Tal es así, que en las últimas horas salió a la luz un archivo en el que se confirmó cuál fue el famoso hombre del folklore que le "encantaba" al artista de tango.

En una entrevista que Carlos Gardel concedió en París, durante el año 1929, el cantante de tango aseguró que uno de los payadores históricos de la República Argentina fue uno de sus mayores inspiradores. "Una vez oí a Gabino Ezeiza, el famoso payador tan celebrado y querido en mi patria. Entonces mi entusiasmo se acentuó. Sus canciones, su expresión, su manera, me encantaban y cabe a mi buena fé declarar que fue el mejor de su época y que quizá hasta la fecha, no ha sido superado", aseguró.

"Gabino poseía inspiración, fuerza emotiva e inspiración; Además, 'hacía hablar' a su guitarra... La mayoría de sus canciones eran compuestas por el y algunas de ellas aún perduran en el recuerdo de los que forman la 'barra vieja'", agregó Carlos Gardel. De este modo, quedó claro que Gabino Ezeiza, histórico payador de la República Argentina, fue uno de los grandes inspiradores para el Zorzal.