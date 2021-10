Billie Eilish encabezará el festival de música de Glastonbury el próximo año

La ganadora del Grammy Billie Eilish actuará en Glastonbury el próximo junio, convirtiéndose en la artista solista más joven que encabeza el festival de música británico, dijeron el lunes los organizadores.

La compositora e intérprete de 19 años, que canta el tema de la última película de James Bond "No Time To Die", actuó en el "Other Stage" del festival en 2019, la última vez que se llevó a cabo el evento musical.

Glastonbury fue cancelado el año pasado y este año por la pandemia de COVID-19, aunque en mayo se organizó un evento virtual.

Eilish, conocida por canciones como "Bad Guy" y "Bury a Friend", publicó una historia con una foto de sí misma en Instagram en la que luce una sudadera de Glastonbury y escribió "2022" en la foto.

"¡Se siente como la manera perfecta de regresar y no puedo esperar!", dijo la coorganizadora de Glastonbury, Emily Eavis, en un comunicado, agregando que Eilish actuaría en el escenario principal Pyramid el 24 de junio.

El festival se llevará a cabo del 22 al 26 de junio y ya está agotado debido a que los depósitos para las entradas de 2020 se prorrogarán por segundo año, dijeron los organizadores.

Con información de Reuters