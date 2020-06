Michael Jackson fue encontrado muerto en su habitación el 25 de junio de 2009. Una supuesta intoxicación accidental con Propofol habría detonado el final de su vida. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un audio del cantante en el que pide ayuda antes de morir. Entonces, ¿fue asesinado? La voz, supuestamente, es del 'Rey del Pop' y fue publicada por el grupo Anonymous.

"No es el Gobierno, es más que el Gobierno. Ya no me importa mi vida, yo sólo quiero que mis hijos estén bien. Mis ángeles", puede escucharse en su relato. A su vez, procedió a responsabilizar a otras personas de su posterior final.

En diálogo con su abogado, Dieter Weisner, Jackson aseguró que lo perseguían por ser denunciante de un caso de explotación infantil: "No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que… se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí".

"No puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma, que quieren deshacerse de mí. Ellos pueden dispararme, apuñalarme, incriminarme y decir que fue una sobredosis de droga", se oye en el audio. Lo cierto es que el mismo sería de unos días antes del fallecimiento de Michael.