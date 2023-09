Ale Sergi y Juliana Gattas dijeron hasta cuándo "va a durar" Miranda!

En medio de los preparativos para su primer show en el Estadio de Ferro, la icónica dupla generadora de éxitos del pop nacional reveló hasta cuándo va a durar el grupo Miranda!

Los cantantes Ale Sergi y Juliana Gattas revelaron hasta cuándo seguirán activos con el grupo musical Miranda! mientras se preparan para su primer show en el Estadio de Ferro, el próximo 7 de diciembre. "Cosas nuevas y diferentes", reconoció Sergi en una entrevista.

En diálogo con Infobae, Sergi habló sobre el futuro de Miranda! y reveló hasta cuándo seguirá activa la banda: "Para mí ya va a durar por siempre, más allá de lo que hagamos. Hay un repertorio nuestro que se va a escuchar por bastante tiempo. Y eso me pone contento. Nosotros todavía estamos con el mismo ánimo de tocar, de armar cosas y de movernos, y generar cosas nuevas y diferentes. Me imagino que los dos vamos a querer hacer siempre música”.

"Cuando empezamos con Miranda! no pensé que podíamos llegar a un estadio porque nos imaginábamos más como un grupo de discoteca y sentíamos que ese era nuestro ámbito, y que difícilmente fuéramos a trascender de allí. Evidentemente pudimos conectar con gente diferente y el mismo público nos sorprendió eligiéndonos", agregó.

Sobre el show que marcará la consagración de la banda, el cantante señaló: “Va a ser una celebración integral de toda nuestra carrera. Al ser el show más grande que nunca hemos hecho vamos a celebrar todos los años que estuvimos en actividad, tocando canciones de cada disco”.

Juliana Gattas confirmó lo que todos pensaban de su relación con Ale Sergi: "A veces"

Hace tiempo se supo que Juliana y Alejandro comenzaron su relación como novios y que después quedaron como amigos, antes de formar su banda de electropop. A pesar de esta realidad, ha habido muchas especulaciones sobre el vínculo entre los artistas en la actualidad, ya que ambos son celosos de su intimidad. Los Miranda! dieron una nota juntos a Infobae y allí contaron la verdad del asunto.

"Tenemos un vínculo bastante particular y único. No tengo ninguna relación en mi vida parecida a la que tengo con Ale. Si bien a veces me siento muy familiar, no me llevo igual con él que con mi hermano. Tengo una comodidad y una distensión que no tengo con ninguna otra persona, ni con pareja", comentó Gattas sobre su real vínculo con Alejandro, a quien conoció hace más de 20 años, en 1998. Al mismo tiempo, Sergi reveló la importancia de su compañera en su vida: "En Juliana encuentro la socia ideal. La que cuando yo le propongo algo, ella lo engalana y me lo devuelve más lindo. Es genial así, yo no cambiaría nada".