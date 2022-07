Abel Pintos tocará en el estadio Kempes: cuándo es el show y cuánto salen las entradas

El cantante volverá a presentarse en la provincia de Córdoba. Enterate toda la información del recital en cuanto a fechas, precios y venta de entradas.

Abel Pintos alegró a todos sus fanáticos cordobeses al anunciar que volverá a presentarse en la provincia. En medio de una exitosa treintena de recitales en el Teatro Ópera, el cantante llegará a otros puntos del país y Córdoba se encuentra en el listado de localidades a visitar.

"Se picó Córdoba: La familia copa el Kempes por primera vez", anunció Abel Pintos en sus redes sociales. El intérprete de éxitos como La Llave, El Amor En Mi Vida o Sin Principio ni Final, expresó su alegría al confirmar su visita a Córdoba, específicamente en el estadio Mario. A Kempes, ubicado en la capital de la provincia.

El recital de Abel Pintos tendrá lugar a mediados de noviembre del 2022 y, hasta el momento, solo hay una fecha confirmada. A continuación, toda la información para conseguir las entradas para el show.

Entradas para Abel Pintos en Córdoba: cuánto salen, dónde y cuándo conseguirlas

Según informó Abel Pintos en sus redes sociales, el recital será el próximo 12 de noviembre. Y aunque si bien no especificó como conseguir las entradas, se conocieron algunos adelantos de prevente exclusiva y descuentos para algunos clientes en específico.

La preventa exclusiva será el 7 de julio y sería únicamente para los clientes de Tarjeta Cordobesa. Asimismo, Abel Pintos se comprometió con sus fanáticos y prometió brindar más información en cuanto le sea posible: "En estos días les cuento cuándo y cómo se van a conseguir las entradas".

Sin embargo, el productor del espectáculo, José Palazzo, dio algunos adelantos exclusivos y contó cuál será el rango de precio que manejen las entradas. Según contó a La Voz del Interior, los tickets arrancarían a partir de los 5 mil pesos y el escenario estaría en la misma disposición que en el recital de Joan Manuel Serrat.

El tierno gesto de Abel Pintos con un músico callejero: "Me temblaban las piernas"

Agustín Iturbide compartió en sus redes sociales el tierno gesto que tuvo Abel Pintos para con él en medio de la ola polar que azota a la Ciudad de Buenos Aires. "Me temblaban las piernas", reconoció el artista callejero en su cuenta de Instagram, donde también subió una imagen con el reconocido músico, que se encuentra disfrutando de su serie de recitales con sold out absoluto en la calle Corrientes.

Abel Pintos suele intentar mantener un perfil lo más bajo posible, pero en ciertas ocasiones se le hace imposible. Así lo evidenció un músico callejero en su cuenta de Instagram, donde relató una inesperada situación que vivió recientemente y a la que tituló como "anécdota del día". "Esta foto representa a este hombre en pura humildad", comenzó contando Agustín Iturbide en una publicación que estaba acompañada por una fotografía en la que se lo veía a él y a Abel Pintos.

Es que mientras Iturbide tocaba frente al Cementerio de la Recoleta, pasó Pintos y le dedicó un gesto muy tierno durante la ola polar que se vive en la Ciudad de Buenos Aires. "Me trajo un té de menta y me dijo 'Toma hace mucho frío para cantar'", contó el músico callejero, todavía encantado con la actitud de uno de los artistas más populares del país. "Realmente me temblaban las piernas", se sinceró Iturbide en la publicación que recolectó cientos de comentarios y más de 25 mil likes.

"Ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona", contó Iturbide que le dijo a Abel Pintos. Continuando con la inesperada anécdota, el artista callejero agregó: "No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo 'obvio que sí' sonriendo". "Este hombre me hizo el día", cerró Agustín Iturbide, que participó en la edición del 2018 de La Voz Argentina.