Abel Pintos se despide de los escenarios: llora la música

Abel Pintos anunció que se retira de lo escenarios y generó una gran conmoción en el mundo de la música. Los motivos por los que el artista musical dejará de cantar y hasta cuándo será.

Abel Pintos dejó a muchos fanáticos de la música completamente conmocionados. El famoso y exitoso cantante sorprendió a miles de fanáticos y anunció que se despide de lo escenarios y advirtió que por un tiempo dejará de brindar shows y recitales.

En un 2023 que estará cargado de conciertos con grandes bandas y artistas que dirán presente a lo largo y ancho de la Argentina, Abel Pintos confirmó la noticia menos esperada: por un tiempo no tocará más y tendrá un largo parate. "Este año, después de marzo, me voy a tomar unos meses hasta que vuelva a escena", le comentó a Minuto Neuquén.

Asimismo, y en el marco de la Fiesta Nacional de la Confluencia celebrada en la provincia de Neuquén, el músico bahiense dejó en claro que su regreso podría ser dentro de unos meses, más precisamente "en septiembre u octubre" de 2023.

Por un tiempo, Abel Pintos dejará de brindar recitales en 2023.

Por qué Abel Pintos se retira de los escenarios por un tiempo

De acuerdo a lo que comentó, Abel Pintos precisa tomarse un tiempo para descansar, teniendo en cuenta que viene de realizar diversos shows en distintas partes del país, y a que también tiene intenciones de volver a componer para lanzar nuevas canciones: "Necesito parar un poco para poder procesar todo aquello que me pasa".

"Ya lo hice en mi álbum más reciente (NdeR: El amor en mi vida), pero ahora tengo mucho más que contar", agregó el cantante de 38 años, con referencia a que tiene pensado componer nuevo material.

Abel Pintos se pudrió y estalló en una charla con periodistas

Abel Pintos protagonizó un tenso momento en medio de una conferencia de prensa y tuvo un fuerte encontronazo con un periodista. El músico brindó declaraciones en la antesala del recital en la Fiesta Nacional de la Confluencia en Neuquén, donde apuntó fuerte a un tema vinculado con la nueva generación de artistas.

Mientras Abel Pintos se refería al furor de la industria musical argentina con el género urbano, un periodista lanzó: "Han venido acá y no han dado conferencia de prensa. Se hablan de actitudes de empoderamiento que van tomando abajo y arriba del escenario. Quiero que le dejes un mensaje a estas nuevas generaciones con la experiencia que tenés vos porque fuiste joven y estrella". Atento a la realización de la pregunta, el cantante de folklore y melódico no se quedó callado.

"Yo no creo que se trate de actitudes o de gestos. Me parece que es una cuestión más de costumbres que otra cosa ¿sabes?", disparó Abel. Además, sostuvo que es una generación nueva antes de ser músicos, y describió: "Son chicos muy chicos que entienden y conciben el planeta y su funcionamiento de una forma muy distinta a nosotros, y vos estás más cerca de mi generación que la de ellos".

Dándole un cierre a la respuesta, el artista defendió a sus colegas y cerró la conferencia de prensa de una manera letal. "Antes de juzgar actitudes, porque yo hasta lo que conozco me parecen unos tiernos y unos divinos, no me parece que sea una cuestión de actitudes. Hay que tratar de comprender e interpretar un poco más cómo ven ellos y cuál es la óptica de ellos: chicos que se criaron y entendieron hacer música desde una red social, algo que yo no comprendo cómo funciona", concluyó.