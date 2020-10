Las emotivas palabras de Tenembaum, a un año de la muerte de Zloto

Hace exactamente un año, el periodismo y la sociedad argentina quedó conmocionado con una noticia que tuvo repercusión en todos los portales y programas de televisión y radio: Marcelo Zlotogwiazda falleció producto de un cáncer de colon. La misma fue verdaderamente inesperada para casi todo el país. Sin embargo, sus seres queridos más cercanos y su amigo y compañero de trabajo Ernesto Tenembaum estaba al tanto de la enfermedad que tenía.

En el primer aniversario del fallecimiento del prestigioso periodista, Tenembaum le brindó un fabuloso y emotivo homenaje en su programa Y ahora quién podrá ayudarnos, emitido por Radio Con Vos. En el mismo, el conductor comentó: "Vamos a hacer un paréntesis en lo que es la actualidad informativa, lo que es el día de hoy y lo que pasa en la Argentina y en el planeta. Para mí y para la radio en general, hoy es un día bastante particular. Creo que para un sector importante del periodismo argentino también porque se cumple un año de la muerte de Marcelo Zloto".

"Hace un año, los que estábamos cerca de él sabíamos que el desenlace era inminente, pero la sociedad se enteró conmocionada que uno de los mejores periodistas que tenía, siendo muy joven y teniendo 61 años recién cumplidos, acababa de fallecer. Y me parece que la manera de recordarlo, para alguno de nosotros, uno piensa en aniversarios, recuerda a las personas que se fueron todos los días porque los tiene cerca y también los extraña. En el caso de Marcelo, uno se pregunta qué hubiera dicho de la pandemia, del primer año de Alberto Fernández, del plan económico, las incongruencias, qué estaría pensando, cosa que para mucha gente era importante en términos periodísticos", agregó el periodista.

"Para mí, Zloto era una compañía permanente"

Acerca de la estrecha relación que tenía con Zloto, el conductor expresó: "Para mí, era una compañía permanente. La llamada de Marcelo o mi llamada a él. Una vez, cada dos o tres días y cuando no trabajábamos en los mismos espacios, era un: 'Che, ¿cómo la ves? Che, ¿cómo la ves?'. Yo lo tengo con muchos amigos, pero con nadie como con él. Era mi interlocutor permanente, en muchos casos. Y también disentíamos en cosas importantes".

+ Las emotivas palabras de Tenembaum sobre Marcelo Zloto:

Para que el recuerdo de Zloto sea completo, Tenembaum reflotó una declaración que su amigo brindó en un programa de televisión de 1992: "Lo primero que vas a escuchar es que Mariano Grondona hacía un programa político que era el más importante de la Argentina. Se llamaba 'Hora Clave'. Él era el segundo comentarista en el programa de Bernardo Neustadt. 'Hora Clave' pasó a ser una campaña de resonancia de todas las críticas que había en el menemismo en esa época. Marcelo Zlotto tenía pelo largo, parecía polaco y tenista, y era muy carismático, se expresaba así en ese programa: 'Me parece que el periodismo, los que se ocupan de la política, hacen un mal uso o un uso más que exagerado y muy estrecho de lo que es la política. La política que verdaderamente importa es lo que le pasa a la gente, a toda la sociedad'. Está bárbaro ese concepto porque uno piensa en la rosca, la interna. La política es lo que le pasa a la gente".

El periodista comentó en detalle cómo fue que Zloto hizo su última aparición pública antes de morir: "Todo de lo que habla pareciera que hablaba de la actualidad. Marcelo murió el martes 15 de octubre. El viernes 10 fue a dar -con la panza hinchada y casi sin energías- su última conferencia en Comodoro Rivadavia. Todos tratamos de convencerlo: 'No seas boludo, te estás inmolando'. Y él decía: 'Es mi vida, lo voy a vivir hasta que me muera'. Me conmueve recordar esos momentos que eran muy angustiosos porque uno llamaba todo el tiempo para ver cómo estaba. Y ahí explicó cuál es el principal problema de Argentina en términos macroeconómicos. Escuchá la voz, porque su voz era muy de riqueza en las palabras que usaba".

El último testimonio de Zloto que Tenembaum recordó: "Siempre, las crisis fuertes y ni hablar del 2001... Siempre las crisis fuertes que tuvo el argentino fue disparada por una crisis externa. Y creo que ese es el principal problema de la Argentina. Cuando digo 'el principal problema' es de prioridad analítica. Si alguien me pregunta cuál es el principal problema es la indigencia y la exclusión. Resolver la pobreza, la indigencia y la exclusión es un imperativo moral, que en el punto de vista de la economía tiene que resolverse de distintas maneras. Ese es el principal problema macroeconómico. Superar la crisis externa es generar dólares".