Sergio Denis falleció el 15 de mayo luego de una larga lucha. El cantante cayó al vacío en un recital brindado en la ciudad de Tucumán, y este accidente le dejó secuelas que terminaron siendo fatales. Sin embargo, su pareja Verónica Monti lanzó una teoría inesperada sobre el deceso del cantante. En diálogo con Paparazzi, reveló: "Se fue en medio de una pandemia, me parece muy particular".

“Resistió mucho más de lo que dijeron los especialistas, por algún motivo no quería irse. Se fue en medio de una pandemia, me parece muy particular, me llama la atención del momento en que murió”, aseguró Monti, quien recibió la noticia del fallecimiento por medio de una persona no tan cercana a su entorno.

“Me enteré por un amiga en común del colegio, que me avisó temprano y la verdad ya venía masticando el deceso de Sergio, porque sabía que no había más chances de seguir viviendo. Era un simple estar, la peleó y mucho”, enfatizó quien estuvo al lado del cantante durante sus últimos días consciente.

Por otra parte, y aclarando que no asistió al entierro debido a las diferencias con su familia, Monti confesó: “Tenía necesidad de verlo, entré a la clínica y pedí hablar con un médico para saber el estado de salud, porque hacía varios meses que no había partes. Me senté en un sillón, nunca apareció el médico, pero lo veo pasar a Sergio en una camilla con un camillero. Le ví la cara, fue muy conmocionante. Me paré y me fui”.