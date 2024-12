Polémica por lo que pasó con el "cajón" de Lanata en el velorio

Polémica por lo que pasó en el velorio de Lanata: “Pedían que abran el cajón”.

En las últimas horas, se conocieron detalles inesperados sobre lo ocurrido durante el velatorio de Jorge Lanata. Fue Ángel de Brito quien, a través de su programa de streaming Ángel Responde, compartió información que dejó a todos boquiabiertos.

En plena interacción con sus compañeros y seguidores, el conductor no dudó en referirse a la compleja situación vivida en ese momento tan delicado. “Pregunté cómo había sido el velatorio… fue complicado y convulsionado”, comenzó relatando Ángel, desatando la curiosidad de todos.

Según explicó, el velatorio estuvo dividido en dos sectores bien marcados: por un lado, las hijas del periodista, Lola y Bárbara, junto a sus respectivas madres; y por otro, su última pareja, Elba Marcovecchio, acompañada de sus dos hijos. “Acordaron Elba y las hijas hacerlo a cajón cerrado”, señaló de Brito, dando pie a más revelaciones.

Sin embargo, el momento más tenso de la jornada fue protagonizado por Facundo, el histórico chofer de Lanata. “Hubo un pequeño escándalo porque Facundo pedía que abran el cajón. Él quería constatar que el cuerpo estuviera ahí”, contó Ángel, dejando en evidencia la desconfianza que rodeó el evento. Según narró, tanto Elba como las hijas de Lanata se opusieron rotundamente, argumentando que ya habían verificado el cuerpo en el hospital.

Pese a este tenso episodio, hubo un instante de emotividad cuando Elba, Bárbara y Lola se acercaron a darse el pésame mutuamente, algo que no ocurrió con Andrea Rodríguez, con quien la relación es notoriamente mala. “Kiwita sí la saludó a Elba, pero Andrea no. Esto pasa en todas las familias cuando hay divisiones”, concluyó de Brito, dejando en claro que, aunque fue una despedida mayormente tranquila, no estuvo exenta de conflictos.

Elba Marcovecchio rompió el silencio tras la muerte de Lanata: "No puedo"

Murió Jorge Lanata a los 64 años en la jornada del lunes 30 de diciembre y dejó en shock al mundo de los medios. Horas después de que se diera a conocer la triste noticia que conmocionó a la televisión, Elba Marcovecchio, su esposa, rompió el silencio a través de un desgarrador mensaje.

La muerte de Lanata despertó muchas reacciones en el ambiente dada la trascendencia del conductor, quien se encontraba internado en el Hospital Italiano con un cuadro de salud delicado desde el pasado 14 de junio de 2024. Además de colegas y gente del medio, se esperaba el testimonio de su entorno y Elba Marcovecchio utilizó sus redes sociales.

"No puedo despedirte… No puedo soportar que sea verdad...", escribió la abogada en su cuenta de Instagram. Bárbara y Lola, sus hijas, no se expresaron públicamente por el momento. Cabe recordar que el vínculo entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio tuvo su inicio en 2020 en un marco laboral.

Su primer contacto ocurrió durante una mediación judicial, en la que Marcovecchio representaba a Flor de la V en una disputa legal contra Lanata. Aunque se trataba de un contexto formal, ambos han expresado que la conexión fue instantánea. “Después de la primera cena con Jorge, cancelé todo. Me di cuenta de que estaba de novia”, había dicho la platense en entrevistas, mientras que el reconocido periodista definió la relación como un flechazo a primera vista.