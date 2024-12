La muerte del periodista Jorge Lanata llenó durante todo el lunes las redes sociales de mensajes de despedida de referentes de la política y de los medios de la Argentina. El fundador del diario Página 12, fallecido a sus 64 años, será velado en la Casa de la Cultura, en la Ciudad de Buenos Aires, desde las 22 de este lunes.

El velorio de Lanata comenzará a las 22 del lunes y seguirá de corrido hasta las 2 de la madrugada. Luego, a las 7 de la mañana del martes, el último adiós continuará hasta las 11 am

Tras el último adiós, los restos del periodista serán trasladados al Cementerio Campanario Jardín de Paz, ubicado en Ruta 2 kilómetro 34.2 de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Las repercusiones

Referentes de la política y de los medios despidieron al histórico conductor de Radio Mitre y de Eltrece. "Jorge, te voy a extrañar. Te conocí hace muchos años. Tuvimos millones de disidencias, pero las coincidencias fueron muchas más. Marcaste una época en el periodismo argentino. Lideraste la lucha por la libertad y el futuro de nuestro país. Nos reencontraremos en algunos años. Gracias por tu amistad", escribió en su cuenta de X el ex presidente Mauricio Macri.

También publicó un sentido mensaje Mirtha Legrand, quien expresó: "Falleció uno de los mejores periodistas de la historia Argentina. Un ser excepcional. Querido Jorge estarás siempre en mi corazón".

Por su parte, el dibujante Nik se expresó en sus redes sociales y soltó: "Falleció Jorge Lanata. Se murió una parte de mí. Te quiero Gordo". Nacho Viale también habló en esa plataforma: "Descansa en paz Jorge. Se va un valiente, un vanguardista y sin dudas un señor periodista. Un gran abrazo a la familia".

Nicolás Wiñazki escribió, simplemente: "Viva Lanata". Y Mario Pergolini habló en una de sus historias de Instagram: "Se fue un distinto. Un referente. De esos que no pasan desapercibidos por la vida".

Eduardo Feinmann dialogó desde sus vacaciones con Radio Mitre y pronunció: "Qué tristeza. Que nosotros tengamos que hablar de esto. Es tan duro. Creo que se fue un grande del periodismo argentino, uno de los hombres clave". Asimismo, su colega Jésica Bossi añadió: "Estaba manejando y sabíamos que podía pasar. Es la noticia que uno sabe que va a venir y que decís 'es mentira'. No puede ser. Me encerré en mi habitación y no lo puedo creer".

Elisa Carrió se pronunció a través de X, donde expresó: "Participo con profundo dolor del fallecimiento de Jorge Lanata, un luchador por la libertad y contra la corrupción, que llevó una vida libre y valiente como un hijo de Dios. Descansa en paz . Acompaño a toda su familia en este momento".

Yanina Latorre fue columnista de espectáculos del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre durante años y también dio sus condolencias. "Jorge de mi corazón! Se va el mejor de todos! El único", expresó. Ángel de Brito también se expresó y soltó: "Que encuentres La Paz querido Jorge. Tan generoso con todos, tan valiente, tan pionero".