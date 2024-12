Murió Jorge Lanata a los 64 años: la reacción de famosos y periodistas

Jorge Lanata perdió su vida tras seis meses de internación.

Jorge Lanata falleció pasado el mediodía del día de la fecha, después de permanecer internado durante más de seis meses. Las graves afecciones orgánicas del periodista de El Trece y Radio Mitre hicieron que perdiera su vida a sus 64 años.

Como era de esperarse, no tardaron en llegar las condolencias hacia la familia y los mensajes de luto expresados a través de las redes sociales y de los distintos programas de radio y televisión que tocaron el tema. Personas que trabajaron durante años junto al famoso periodista se pronunciaron sobre sus sentimiento en este momento y revelaron cómo vivieron los últimos meses de agonía Lanata.

"Estoy conmovido por esta noticia devastadora realmente. Yo tenía un gran afecto por Jorge y también mucha admiración. Y viví con mucha cercanía toda esta agonía terrible de los últimos seis meses. Una noticia malísima. Son de esas cosas que te impactan, la última entrevista a Jorge Lanata se la hice yo y me produce una enorme emoción", pronunció Nelson Castro en el ciclo Nuestra tarde de TN.

Por su parte, el dibujante Nik se expresó a través de su cuenta de Twitter y soltó: "Falleció Jorge Lanata. Se murió una parte de mí. Te quiero Gordo". Nacho Viale también habló en esa plataforma: "Descansa en paz Jorge. Se va un valiente, un vanguardista y sin dudas un señor periodista. Un gran abrazo a la familia".

Nicolás Wiñazki escribió, simplemente: "Viva Lanata". Y Mario Pergolini habló en una de sus historias de Instagram: "Se fue un distinto. Un referente. De esos que no pasan desapercibidos por la vida".

Eduardo Feinmann dialogó desde sus vacaciones con Radio Mitre y pronunció: "Qué tristeza. Que nosotros tengamos que hablar de esto. Es tan duro. Creo que se fue un grande del periodismo argentino, uno de los hombres clave". Asimismo, su colega Jésica Bossi añadió: "Estaba manejando y sabíamos que podía pasar. Es la noticia que uno sabe que va a venir y que decís 'es mentira'. No puede ser. Me encerré en mi habitación y no lo puedo creer".

Elisa Carrio se pronunció a través de Twitter, donde escribió: "Participo con profundo dolor del fallecimiento de Jorge Lanata, un luchador por la libertad y contra la corrupción, que llevó una vida libre y valiente como un hijo de Dios . Descansa en paz . Acompaño a toda su familia en este momento".

Yanina Latorre fue columnista de espectáculos del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre durante años y también dio sus condolencias: "Jorge de mi corazon! Se va el mejor de todos! El unico". Ángel de Brito también se expresó y soltó: "Que encuentres La Paz querido Jorge. Tan generoso con todos, tan valiente, tan pionero".

"Muchas veces estuvimos enfrentados, enfrentamiento que nos llevó a Tribunales. Nos dijimos de todo. Pero las cosas se resuelven y yo nunca dejé de admirarlo", dijo Luis Ventura en A la Tarde, tras el deceso de Lanata.

Las despedidas de los famosos y periodistas a Jorge Lanata en las redes

La desmejora final de Jorge Lanata

El 30 de diciembre, el panel de Intrusos dio cuenta de la fragilidad del estado de salud de Lanata: "Los médicos ya hicieron todo lo humanamente posible y está en manos de Dios. No se pueda hacer otra cosa que rezar", señaló el periodista Damián Rojo. Su colega Karina Iavícoli informó en ese entonces que la familia se reuniría en el Italiano para tomar una decisión. Días atrás, Elba Marcovecchio había contado cómo pasó la Navidad por la situación de su esposo: "Un poquito diferente. Jorge está estable pero es imposible no extrañarlo en casa. El 24 estuve toda la mañana con él, es triste".