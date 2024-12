La fuertísima frase que dijo Lanata en su última nota antes de morir: "Es muy difícil"

Así fue la última entrevista de Jorge Lanata en la televisión.

Jorge Lanata murió a los 64 años y el periodismo está de luto. En su última entrevista y aparición en los medios, Lanata habló con Nelson Castro y con el periodista de Crónica TV Diego Moranzoni lanzando durísimos pronósticos contra el Gobierno de Javier Milei.

La última aparición en medios de Jorge Lanata fue el pasado 7 de junio, cuando con motivo del Día del periodista dio un móvil a Crónica TV y charló con Nelson Castro y Diego Moranzoni sobre la actualidad política en Argentina. En dicho encuentro Lanata fulminó a Javier Milei con un fuerte análisis sobre el Gobierno libertario.

Las 4 frases más picantes de Lanata contra Milei en su última entrevista

"Este es un momento crítico de la Argentina y yo los escuchaba antes hablar del 55% de pobreza. Es muy difícil planificar un país en esos términos. Estamos con una recesión muy fuerte y nada indica que vaya a aminorar y ni siquiera que vaya a terminar este año. Yo creo que la recesión, probablemente, se va a prolongar durante el 2025". "El discurso es totalmente violento. El problema de eso es que de la violencia simbólica se pasa a la violencia verbal". "El Presidente dijo que yo mentía y que estaba ensobrado. Y yo no estoy ensobrado y tampoco miento. Así que no podía menos que echarle un juicio y una demanda por la vía civil y penal". "Yo creo que si Milei llega a concretar su proyecto de país puede haber un 80% de pobres".

Jorge Lanata: cronología de su final

El pasado 14 de junio de 2024, Jorge Lanata ingresó al Hospital Italiano por un problema cardíaco y desde allí, su salud fue deteriorándose con el paso de los meses hasta su triste final. Si bien hubo chances de que sea trasladado a un centro de rehabilitación, esto no pudo ser posible debido a que su cuadro de salud fue delicado, por lo que quedó hospitalizado en la Unidad de Terapia Intensiva.

La salud de Lanata trajo un dolor de cabeza para Radio Mitre, emisora en la que el periodista lideraba en share de la FM. Su estado grave llevó a que el Grupo Clarín tomara la decisión de empezar a buscar un reemplazo, para no perder auspiciantes, en vez de resguardar su puesto. Aunque se barajaron muchos nombres, por el momento no está confirmado quien ocupará el lugar del conductor de Lanata sin filtro.

En sus últimos días con vida, Lanata pasó la Navidad con su esposa Elba Marcovecchio, con sus hijas y con su amigo el periodista Gabriel Levinas. "Fue una Navidad muy triste’", había expresado la abogada y esposa de Lanata en diálogo con Teleshow. Además, en diálogo con DDM (América TV) el periodista Gariel Levinas habló de su amistad con Lanata y explicó: "Yo soy agradecido (...) Con Lanata tengo una relación de hace muchos años. (...) Yo no soy católico, en mi familia no se festeja la Navidad, así que se me ocurrió quedarme a cuidar a Jorge. Entonces me quedé con él". "Él hizo cosas por mí que fueron maravillosas. Y además lo quiero", agregó. También, deslizó que durante su visita al hospital el periodista se encontraba "muy sedado".