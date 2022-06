El Noba y un emotivo video junto a su abuela

El video de Carmen, abuela de El Noba, hablando de su nieto.

"El Noba" falleció hoy con tan sólo 25 años de edad, luego de permanecer internado por 10 días en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner. El cantante era muy unido a su familia y eso quedó demostrado en el emotivo video en el que se lo ve muy cariñoso junto a su abuela.

Tiempo atrás, Carmen, la abuela de "El Noba", se animó a acompañar a su nieto en una entrevista donde reveló que ella no lo llama por su nombre artístico: "Para mi es Lauti". Luego, con respecto al impresionante impacto que generó su nieto a través de la música en la juventud, la abuela del vocalista expresó: "Recién estoy cayendo en lo que está haciendo, en su momento no entendía lo que estaba haciendo".

Las risas asomaron en el rostro de Carmen cuando le preguntaron si "El Noba" la hizo renegar cuando era pequeño, como todo niño travieso que le saca canas verdes a los adultos. Pero para sorpresa de muchos, la abuela del artista respondió: "No, no, no, era bastante buenito". Seguido a eso, su nieto contó frente a las cámaras que la canción favorita de su abuela es Tamo Chelo.

El parte médico que confirmó el fallecimiento de "El Noba"

La clínica lanzó un parte médico que confirmó la peor noticia para los seres queridos de "El Noba": "Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra Institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor".

Apenas dos horas antes de que saliera a la luz el inesperado anuncio oficial; la madre, la hermana y el mejor amigo del artista confirmaron que su corazón aún latía y que aunque digan lo contrario, ellos se aferraban a que "El Noba" seguía peleando por vivir. El círculo íntimo del artista pidió que se trate con sumo respecto y cuidado la información en torno a la salud del cantante, ya que para ellos se trataba de un amigo, un hermano, un hijo. Leer noticias falsas fue muy doloroso para la familia que en este momento atraviesa el duelo acompañada por el cariño de los fanáticos del músico.