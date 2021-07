Las hermanas de Maradona destrozaron a Dalma y Gianinna: "Amor por el dinero"

La disputa familiar continúa tras la muerte del "Diez" y tiene a otro protagonista, que es el abogado Matías Morla. Cómo sigue esta pelea.

A casi ocho meses de la muerte de Diego Maradona, la disputa familiar sigue y cada vez suma más protagonistas. Ahora, la pelea mediática se da entre sus hijas Dalma y Gianinna; sus hermanas Ana, Claudia y Rita; y el abogado Matías Morla, que representa a estas tres últimas.

A través de un escrito ante el juez de Garantías N°2 de San Isidro, Orlando Díaz, Claudia Nora (49), Ana Estela (70) y Rita Mabel Maradona (68) señalaron entre otras cosas: "Surgió el rumor en los medios de que nuestras sobrinas pidieron el apartamiento de nuestro letrado. Hace meses que Morla se presentó como nuestro patrocinante, ¿por qué ahora este planteo? Está motivado por el amor por el dinero y la ambición que ellas han tenido desde siempre".

Y continuaron duramente: "Como siempre, su único interés es, fue y será el dinero. No nos merecemos, como víctimas, tener que soportar este destrato hacia nuestro patrocinante. Las firmantes tenemos la conciencia tranquila: lo visitamos, disfrutamos momentos con él y no acarreamos odio con nadie. Podemos dormir en paz".

La versión de Intrusos (América TV) sobre la carta de las hermanas de Maradona

Entonces, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le dieron la palabra a Mauricio D´Alessandro, colega de Morla y especialista en el tema, quien afirmó: "Dalma y Gianinna quieren elegir el abogado de las hermanas de Maradona, que pongan un abogado que no sea Morla... Pero vos no podés elegir, sino es muy fácil: le hacés una querella al abogado al que vos no querés y lo echás".

A su vez, la panelista Paula Varela agregó: "Porque ellas lo quieren ver preso, imaginate que si para ellas es un delincuente no van a querer que patrocine a las tías, es lógico. También odian a las tías".

"Los dos tienen la posibilidad de esgrimir lo que se les ocurra: las tías y ellas", dijo D´Alessandro. Y profundizó: "Hay plata que Maradona le pidió a Morla que funcionara de esa manera y él lo cumple (por el juicio de la herencia por las marcas). Él firmaba y regalaba camisetas, autos, casas... Siempre que firmó estaba en perfectas condiciones".

"Morla estuvo mucho tiempo afuera, ahora trabaja en su estudio y yo le aconsejé que no hablara porque se generan broncas, peleas, discusiones, y eso no es bueno para nadie. Me hace mal ver el odio que Dalma tiene hacia él", completó el facultativo.

La palabra de Morla

También a través de un escrito, fue lapidario: "El pedido de apartamiento tiene como base el intento de desprestigiar mi imagen y el desempeño de mi profesión como abogado, con el único motor que mueve a las peticionantes contra mi persona: el ensañamiento motivado por el odio".

"Odio que las peticionantes, hijas de quien fuera mi mandante, desperdigaron en todo momento contra mi amigo (por el "Diez") tornando hasta nula su relación familiar. Se habla de que me encuentro imputado por diversos delitos: nada más alejado de la realidad", amplió.

Y sentenció Morla: "No me encuentro imputado en delito alguno, no he sido convocado a prestar declaración indagatoria en las causas que se mencionan debido a que no hay elemento alguno que avale lo dicho por las peticionantes".