La sorpresiva muerte de Diego Maradona significó un baldazo de agua fría. Un paro cardiorrespiratorio se llevó al mejor futbolista de todos los tiempos, que tenía 60 años. Luego de la triste noticia, se desató un escándalo sobre el entorno que lo rodeaba. Y Matías Morla, su representante, estuvo en el foco de las críticas por parte de diferentes familiares y amigos de Pelusa. Justamente, Mario Baudry -abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda- lanzó una fuerte denuncia: reveló cuál fue la maniobra sucia del letrado del crack para que no se comunicara con sus seres queridos.

Baudry salió al aire en el programa Hay Que Ver, transmitido por El Nueve, y comentó detalles acerca de lo difícil que era para los familiares y amigos de Maradona hablar por teléfono: "Esas situaciones de llamar y no poder comunicarse no sólo le pasaba a Verónica, también le pasaba a las chicas y a los amigos de Diego".

"Vas a escuchar un montón de testimonios de amigos de Diego que hubieran sido necesarios cuando vos estás tratando una supuesta adicción al alcohol. El hecho de charlar con un amigo y reírte a veces te levanta el ánimo", añadió el abogado del pequeño hijo de Diego.

Cuál fue la maniobra de Matías Morla para que Maradona no pudiera hablar con su familia y amigos:

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando sostuvo que Verónica Ojeda no podía comunicarse por teléfono con Diego Maradona: "Verónica en un montón de oportunidades ha querido hablar con Diego y no ha podido. De hecho, Diego cuando tenía crédito el teléfono la llamaba en varias oportunidades al día". Luego, una periodista del programa Hay Que Ver, le consultó: "¿Cómo es eso del crédito del teléfono? ¿Se le cortaba el crédito del teléfono?". Y el letrado le respondió: "Sí, tenía un teléfono con tarjeta".

Para colmo, el abogado del pequeño hijo de Maradona, hizo una cruda revelación que dejó muy mal parado a Matías Morla: "Un día, cuando fue Vero a lo de Diego y él le dijo ‘¿por qué no me atendés el teléfono?’. Ahí es cuando Vero le contesta que él nunca la llamaba y él le cuenta que la llamaba todo los días. Entonces Verónica se llamó del teléfono de Diego y saltaba que el teléfono no tenía crédito. Eso lo vivió ella de forma personal".



La denuncia del Negro Enrique contra Morla y el entorno de Maradona tiempo antes de que falleciera:

Un dato no menor, es que el 3 de noviembre pasado (22 días antes del fallecimiento de Diego Maradona), Héctor El Negro Enrique sostuvo en ESPN: "Cada vez que le mando un mensaje, me bloquean al minuto. No me quiero tirar contra nadie, se pueden adueñar del teléfono de Maradona pero no me gusta que se adueñen de su vida. Me sentía mal por eso, el otro día escuchaba a Dalma y decía que le pasaba lo mismo. No se puede entender".